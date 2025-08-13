Ikea nombra al español Juvencio Maeztu presidente y consejero delegado a nivel mundial: es el primer directivo no sueco en el cargo

El español Juvencio Maeztu se ha convertido en el primer consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group, el principal distribuidor del grupo Ikea, que representa el 90% de las ventas y que tiene operaciones en 31 mercados. Maeztu se convierte así en el primer directivo de nacionalidad no sueca en asumir el cargo. Actual consejero delegado adjunto, comenzó su trayectoria en la compañía a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España. En los últimos 25 años ha ejercido todo tipo de funciones.

La empresa ha destacado que "es reconocido por su gran liderazgo y mentalidad emprendedora y posee una amplia experiencia en tienda y en el mundo retail". Sucede a Jesper Brodin, quien después de 8 años como consejero delegado y 30 años dentro de Ikea, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales. Maeztu asumirá el nuevo cargo el 5 de noviembre de 2025, aunque Brodin permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026, contribuyendo a partir de entonces como asesor senior de la Fundación Ikea, entre otras funciones.

"Jesper ha liderado la compañía en momentos complicados y sin precedentes con una contribución notable, transformando Ikea en una compañía omnicanal y a la vez integrando verdaderamente la sostenibilidad en el negocio. Bajo su liderazgo, Ikea se ha expandido a nuevos mercados y ciudades con una variedad de formatos, como respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros clientes", ha asegurado Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding, la empresa matriz.

Visión de futuro

Maeztu ha expresado, por su parte, que "estoy muy emocionado e ilusionado por el futuro de Ikea". Según ha explicado, "la profundidad de nuestra visión y nuestro compromiso con la asequibilidad y el bajo precio suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas. Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de Ikea y desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo".

Y en la misma línea se ha expresado también el actual consejero delegado, Jesper Brodin. "Estamos dando servicio ahora a más personas y mejor que nunca y soy de verdad muy optimista sobre el futuro de Ikea. Creo que estamos en el momento adecuado para un paso adelante y estoy entusiasmado de que Juvencio asuma este reto: su profundo compromiso con el negocio, las personas y el planeta es muy inspirador y, en este momento trascendental, en la década más importante de la humanidad, sé que liderará con el propósito de Ikea en su corazón", ha sentenciado. Ikea alcanzó en el último ejercicio fiscal una facturación 45.100 millones de euros, lo que representa una disminución del 5,3% con respecto al año anterior. La empresa atribuyó la disminución a una estrategia de reducción de precios.