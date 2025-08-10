El sector lácteo lamenta que las bebidas vegetales aprovechen la "buena fama" de sus productos para presentarse "como alternativas similares"

El sector lácteo español se queja de que el negocio de "algunas bebidas o análogos vegetales se quiere aprovechar de la buena fama de los alimentos lácteos para promocionarse", según ha indicado el presidente de la Interprofesional Láctea (InLac), Javier Roza.

Roza ha asegurado que esta tendencia es algo que vienen observando "últimamente" y ha lamentado que dichas bebidas vegetales se presenten al consumidor "como si fueran alternativas similares" a los productos lácteos.

Se habla de "leches o quesos vegetales" cuando "es algo que la propia Unión Europea prohíbe para evitar confusión al consumidor", ha subrayado.

Roza ha remarcado que estas bebidas "no proporcionan al consumidor ni la misma matriz nutricional, ni el mismo calcio biodisponible, ni, diría, (...) el mismo placer gastronómico".

A su juicio, son aspectos en los que deben seguir insistiendo para que el consumidor "elija libremente, pero con pleno conocimiento de causa".