Jesús Pérez, nuevo director de ASICI: "Blindar el Ibérico frente a imitaciones internacionales es la prioridad"

El sector del Ibérico está en un momento dulce. La madurez y estabilidad que se ha conseguido a través del esfuerzo colectivo y del moderado equilibrio de los precios ha permitido que el sector mueva más de 3.000 millones de euros, y se convierta en un activo prioritario para España y Extremadura. Así lo cuenta a elEconomista.es el nuevo director general de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, Jesús Pérez, quien ha tomado las riendas de Andrés Paredes, tras 30 años de gestión desde la localidad de Zafra (Badajoz).

¿Cómo has llegado a ASICI?

Me incorporé a ASICI en un momento clave para la Interprofesional, en el que la entidad estaba intensificando sus esfuerzos en materia de promoción con el objetivo de incrementar la visibilidad y el posicionamiento de los productos Ibéricos en los mercados internacionales. No solo se estaban desarrollando campañas relevantes en el mercado nacional, sino que el sector, impulsado por ASICI, dio un paso decisivo al apostar por impulsar ambiciosas campañas de promoción internacional.

Mi llegada estuvo vinculada precisamente con ese cambio de enfoque estratégico, y guarda una estrecha relación con la creación y desarrollo de un departamento de comunicación orientado a diseñar, coordinar y ejecutar todas estas acciones de promoción e información, tanto en España como en mercados exteriores. Desde entonces, mi labor ha estado centrada impulsar la competitividad del sector en los mercados internacionales, Gracias, en parte, a las campañas europeas de promoción alimentaria, para posicionar al Jamón en el lugar que le corresponde como producto gourmet.

¿Qué supone este nuevo reto?

Asumo esta nueva responsabilidad con gratitud y con el firme compromiso de estar a la altura de la confianza que depositó en mí la Junta Directiva de ASICI. Mi incorporación a la dirección ha sido el resultado de un proceso de transición planificado, pausado y bien diseñado desde la Interprofesional. Hace un año se aprobó el relevo en la gerencia, y desde entonces he ido asumiendo progresivamente las responsabilidades y actualizando los temas clave. Durante este periodo, y con el inestimable apoyo de mi antecesor, Andrés, me he preparado con rigor para afrontar con solvencia los retos que conlleva la dirección.

Y por supuesto, afronto esta etapa con ilusión, energía y con la responsabilidad que exige liderar desde ASICI un sector tan relevante como el Ibérico. Este reto implica seguir impulsando la competitividad del sector, consolidar su proyección internacional y reforzar su valor diferencial basado en la calidad, la trazabilidad y la innovación.

¿Qué aportas a ASICI?

Aporto una visión comprometida con el fortalecimiento y la unidad del sector Ibérico, con una clara orientación estratégica enfocada en consolidar a ASICI como una herramienta útil para el sector, impulsando proyectos que refuercen su sostenibilidad, su posicionamiento internacional y su capacidad de adaptación a los nuevos retos, como la digitalización, los cambios regulatorios o los nuevos hábitos de consumo.

¿Cómo está el sector en la actualidad?

El sector del Ibérico atraviesa una etapa de madurez y estabilidad, fruto de años de un enorme esfuerzo colectivo. Se ha apostado por la diferenciación, la implantación de un sistema de trazabilidad robusto y la modernización y sostenibilidad del conjunto de la cadena. El moderado equilibrio en los precios permite una planificación sostenible y garantiza la viabilidad de las explotaciones ganaderas y de las empresas transformadoras. Las campañas recientes han confirmado esta tendencia positiva, con unos datos de comercialización que avalan la buena salud del sector.

¿Qué necesidades tiene?

A pesar del viento favorable, el sector debe afrontar varios desafíos. En primer lugar, la protección del término 'Ibérico' a nivel internacional es prioritaria, con el objetivo de blindarlo frente a imitaciones y reforzar su posición competitiva. También es necesario seguir avanzando en la digitalización y en la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, o impulsar la investigación y la sostenibilidad del sector como palancas de crecimiento. A ello se suma la necesidad de mantener una gestión rigurosa de la Norma de Calidad y de los sistemas de control como garante de la calidad diferenciadora que nos posiciona en el mundo y nos permite consolidar nuestra presencia en los mercados internacionales.

¿Cómo valoras el trabajo anterior?

El trabajo desarrollado durante los últimos años ha sido clave para para la consolidación del sector. La gestión de Andrés Paredes ha sido rigurosa y estratégica, y su apoyo ha sido fundamental durante este proceso de relevo. Gracias a esa base sólida, hoy ASICI está en condiciones de seguir avanzando con firmeza hacia los nuevos retos.

¿Qué peso tiene el sector en la economía nacional y regional?

El sector Ibérico constituye un pilar estratégico dentro de la industria cárnica española, tanto por su peso económico como por su impacto social y territorial. Actualmente, se compone de más de 18.000 ganaderos y 1.100 industrias transformadoras, repartidas por la geografía española y varias zonas de Portugal, que han que han identificado casi 14 millones de jamones ibéricos y paletas en 2024, unos 150 millones desde la entrada en vigor de la Norma de Calidad del Ibérico (RD 4/2014).

La dimensión económica del sector del Ibérico en España ronda los 3.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente en torno al 8% del total de la industria cárnica española Y opera principalmente en entornos rurales, siendo un motor clave contra el desafío demográfico al dinamizar estas áreas.

¿Qué próximas campañas se van a realizar?

ASICI lleva más de una década impulsando una ambiciosa estrategia de promoción y apertura exterior que ha sido clave para posicionar el Jamón Ibérico como un referente gourmet a nivel mundial. Estas iniciativas han supuesto una inversión que supera los 26 millones de euros entre 2018 y 2027, consolidándose como uno de los mayores esfuerzos promocionales en la historia del sector agroalimentario español. A través de ellas, hemos recorrido algunos de los principales mercados internacionales -como Francia, Alemania, México, Reino Unido, China o Japón- con eventos de relaciones públicas, road shows, showcookings, experiencias sensoriales y formación especializada. Un despliegue que ha logrado acercar el Ibérico a millones de consumidores, fortalecer el canal profesional y crear una red global de prescriptores comprometidos con el producto.

El espectacular impacto de las campañas anteriores nos impulsa a mantener esta trayectoria en la campaña actual, "Awaken Your Ibérico Sense" (2024-2027), con el fin de expandir nuestra presencia y fortalecer la proyección internacional de este producto único. Más allá de los números, estas campañas han sido fundamentales para dotar al sector de estrategia basada en la formación, la calidad del producto y su autenticidad.

Además, estamos deseando lanzar nuestra nueva campaña nacional donde pondremos en valor la sabiduría y el conocimiento del medio rural, a través de un concepto creativo que posiciona el "campo" como aspiración contemporánea. "Gente con mucho campo" va a poner en valor y a sentirnos orgullosos precisamente de aquello de lo que muchas veces nos hemos avergonzado: de tener campo a nuestras espaldas.

¿Qué peso tiene la exportación?

A pesar de no contar con cifras "oficiales" de exportaciones de los productos Ibéricos, lo que sí observamos es un aumento del interés y la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Destaca el sólido crecimiento de las exportaciones de Jamones y Paletas Curadas españolas (serrano e ibérico), con un aumento del 56,5% desde el año 2020, alcanzando una facturación récord de 722,14 millones de euros al cierre de 2024.

Profundizando en los datos facilitados por ESTACOM, Europa y América destacan aglutinando el 90,1% de las exportaciones totales, siendo el mercado europeo, con el 73,45% del valor de las exportaciones totales, el destino preferente.

Francia y Alemania concentran el 50,06% del valor de las exportaciones realizadas a Europa, y el 36,79% de las exportaciones totales, según datos publicados por el ICEX. Francia supera a Alemania como el mercado internacional líder con exportaciones por valor de más de 141 millones de euros y un incremento del 4,59% en 2024, seguido de Alemania con más de 124 millones de euros tras experimentar un aumento significativo del 9,16% en el último año. A cierta distancia, Portugal, Italia o Países Bajos, completan el elenco de países preferentes de los jamones y paletas curadas españoles.

En Reino Unido, tras la aplicación del Brexit, las exportaciones -que habían sufrido un retroceso- están volviendo a repuntar, habiendo superado los 29,16 millones de euros en 2024. Esto supone un incremento del 10,69% respecto al año anterior y un crecimiento acumulado del 37,26% en el periodo 2020–2024.

En Terceros Países, destaca el notable crecimiento de las exportaciones a Japón, que han superado los 22 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento interanual del 11,5% y un aumento acumulado del 137% en los últimos cinco años. Estados Unidos se mantiene como el principal destino fuera de Europa, con unas exportaciones de 41,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 32,54% respecto a 2023 y del 71,2% desde 2020. México se consolida como el segundo mercado fuera de Europa, alcanzando unas ventas de 33,04 millones de euros en 2024, lo que representa un crecimiento interanual del 62,75%. Le sigue China, con exportaciones que alcanzaron los 28,2 millones de euros en 2024. Entre 2020 y 2024, el valor de las exportaciones de jamones y paletas curadas registró un crecimiento significativo del 59,8%.

Estas cifras avalan la apuesta del Ibérico por la internacionalización como uno de los ejes de crecimiento sobre los que construir y consolidar el futuro del sector, junto a las garantías de calidad, trazabilidad y transparencia ofrecidas al consumidor.

¿Cómo ves el futuro del sector?

El futuro del sector Ibérico es prometedor. La sostenibilidad, la trazabilidad, la innovación y la internacionalización serán claves para reforzar la competitividad y adaptarse a los cambios del entorno.

Desde ASICI seguiremos trabajando con determinación para abrir nuevos mercados, fortalecer la diferenciación de las producciones, consolidar alianzas institucionales, formar a nuevos prescriptores y llevar el Ibérico a lo más alto. Porque creemos firmemente en su potencial para generar valor, empleo y reconocimiento para nuestro país y para todos aquellos profesionales que dedican su vida a producir el que, posiblemente, sea el mejor Jamón del mundo.