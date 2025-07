Una gran amenaza se avecina para el cultivo clave de Extremadura: el tomate chino gana terreno por su bajo precio

El sector del tomate es clave en Extremadura, el 80% del tomate que se produce en España se hace en tierras extremeñas, la mayor parte del cultivo se concentra en la comarca de las Vegas Altas de Guadiana, en la provincia de Badajoz; pero no se puede obviar la importancia de lo que se conoce como el "Triángulo del tomate" en los municipios de Miajadas, Zorita y Madrigalejo, al sur de la provincia de Cáceres. El año pasado se registró una campaña histórica, pero para esta temporada no se esperan cifras tan importantes. Además de la climatología, este cultivo clave para la región tiene una nueva amenaza: China.

Este año los agricultores y transformadores siguen mirando al cielo, porque la campaña no comenzará hasta el 4 de agosto, una semana de retraso "debido a la climatología de la primavera" cuando con las extensas lluvias hubo que retrasar las plantaciones, según ha destacado en declaraciones a elEconomista.es el presidente de Apis Group y de la sectorial frutas y hortalizas de Extremadura de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Domingo Fernández.

La campaña será diferente a la del año pasado porque "los tomates tardíos con exceso de temperatura reducen la cosecha", destacó Fernández. Además este año se han plantado 2.000 hectáreas menos que el año pasado "para no acumular stock", pero sobre la previsión de la nueva cosecha, destacó que los tomates "tienen que dormir aún muchas noches" por lo que están esperando a ver cómo evoluciona la climatología, ya que "una tormenta o los granizos" pueden ser letales para el tomate.

El año pasado el sector batió un récord histórico: se cosecharon "100.000 kilos por hectáreas", un total de 2.100.000 toneladas, pero este año se prevé una cifra inferior, llegando a los "90.000 kilos por hectáreas", y es que según ha declarado Domingo Fernández, el sector tomatero "es uno de los que más depende de la climatología", pero a pesar de ello, es el cultivo más rentable y el que "más se defiende en Extremadura" porque otros como el arroz, los cereales o el maíz están teniendo problemas en los últimos años.

Domingo Fernández destaca que este sector "es importantísimo en la región, porque mueve mucho", así declaró que "el 80% del tomate nacional depende de Extremadura", pero además "mueve mucho más, no sólo la agricultura, sino los talleres, la maquinaría o las fábricas de segunda transformación" porque casi todo el tomate que se cultiva en Extremadura se transforma en la región, dejando aquí el valor añadido de un cultivo clave que se transforma para llegar directo al consumidor.

El tomate chino es la gran amenaza

Pero este sector tiene una amenaza muy importante, el tomate chino que ahora mismo "es el mayor problema", afirma Fernández, quien lo ha denunciado como una "competencia desleal" al no tener los controles sanitarios que tienen los cultivos nacionales, por lo que los costes de producción son mucho más altos en España y no pueden competir con sus precios, y al final "las personas no miran la etiqueta" y no se aprecia la calidad del tomate de Extremadura.

Frente a la amenaza de la importación de tomates chinos, el sector extremeño exporta casi el 80% de su producción regional, por lo que en la balanza comercial "la mayor subida en exportaciones en Extremadura ha sido del tomate".

Como ejemplo, Apis Group mira fuera de España, y ya está presente en más de 60 países, algo que le ha permitido duplicar su facturación en los últimos años, llegando a los 70 millones de euros en 2024.

Apis Group es la fábrica de segunda transformación más grande de Extremadura, pero además en la región hay otras 14 industrias más, y entre todas es donde más se genera el empleo estable en la región, sólo Apis Group tiene en plantilla a 180 personas todo el año más las 300 que entran en campaña, frente al campo, donde todo el trabajo que se genera es temporal y se concentra en agosto y septiembre, donde se produce la primera transformación del tomate.

Este cultivo ha sido un ejemplo de producción, transformación y comercialización, convirtiéndose en uno de los más rentables, por lo que muchos agricultores se han decidido ha apostar por él en los últimos años y está creciendo no sólo en cantidad sino también en calidad.