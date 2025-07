Puig eleva las ventas un 6% pese a la caída del dólar y el freno del sector

Puig se acostumbra a crecer más lento de lo que lograba hacerlo tras el boom postpandemia. Tras años de incrementar ventas a doble dígito, en la primera mitad de 2025 elevó su facturación el 5,9% hasta los 2.299,3 millones de euros -un 7,7% a tipo comparable-. A pesar de la ralentización de la industria de las fragancias, la empresa catalana logra elevar su cifra de negocio por encima de la media del sector y mantiene las previsiones para toda la campaña.

La cotizada controlada por la familia Puig presentó este miércoles un avance de sus ventas en el primer semestre -los resultados los hará públicos en septiembre-, que registró unos ingresos récord. No obstante, no igualó el +9,6% que se anotó en el periodo comparable de 2024 ni el +11,3% de facturación que lucía en la totalidad del pasado ejercicio.

La firma celebró unos resultados "muy sólidos" que superan la media del mercado de belleza premium, que desde hace meses se ha ralentizado a nivel global. "Demuestra la salud y la resiliencia de nuestro portfolio de marcas en un contexto de mercado cambiante", celebró el presidente ejecutivo del grupo, Marc Puig. La firma celebra la subida del 7,7% a tipo de cambio constante, que saltó de un 7,5% en el primer trimestre a un 7,7% en el segundo, mientras caía con los efectos de la moneda al pasar de un +7,8% a un +3,9%.

Y es que para el mercado de fragancias a nivel general, Puig augura un crecimiento de "un dígito medio", en línea con el +6,5% que se anotó en el primer semestre hasta los 1.684 millones de euros; más del 50% de la cifra de negocio del grupo.

Maquillaje y cuidado de la piel también reportaron resultados positivos, con una subida del 1,4% y del 8,1%, respectivamente. La división de maquillaje sufre todavía el impacto de la retirada de varios lotes de spray de Charlotte Tilbury en el primer trimestre en las ventas de maquillaje. La facturación ha recuperado la senda del crecimiento, pero la caída del primer cuarto del año se nota aún.

Por regiones, EMEA -Europa, Oriente Medio y África- supone la zona de mayor peso del grupo con 1.198.7 y un incremento del 3,9%. No obstante, Puig sufrió la debilidad del dólar, junto con el peso mexicano y el real brasileño, que provocaron que la escalada del 10,9% en América like for like se quedase en un +6,5%.

"Cabe remarcar que el dólar es una divisa de diferencia no solo en Estados Unidos, también en travel retail, Oriente Medio y Latinoamérica", señaló Puig, por lo que el efecto no se limita solo a las ventas en el país americano. "Sin ese efecto seguimos creciendo, quizás no tanto como en el primer trimestre, pero sí de manera saludable", añadió en una conferencia con los analistas.

Puig mantiene previsiones

A pesar de la ralentización del mercado y la debilidad del dólar, la perfumista mantiene sus previsiones para lo que queda de año. La firma promete una subida de las ventas de entre el 6% y el 8% like for like -evita el efecto del tipo de cambio- y una subida del ebitda ajustado similar a la de 2024, cuando ascendió un 12%.

Lo hace, además, a pesar de la esperada entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. Puig calculó sus previsiones con un escenario de unas tasas del 20% frente al 30% con el que el presidente Donald Trump advirtió a la Unión Europea en su última carta. La empresa sostiene que, independientemente del gravamen, su impacto será muy leve porque la mayoría de la mercancía ya se encuentra en suelo americano.

La compañía acometió también una subida de precios de un dígito medio para protegerse del impacto de las medidas en sus márgenes de rentabilidad.