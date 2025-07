Intersport pide una quita del 70% a la banca y proveedores para salir del concurso

En concurso de acreedores desde el pasado mes de febrero, la cadena deportiva Intersport ya ha hecho llegar su propuesta de convenio a los acreedores. La compañía, que suma 128 tiendas –en régimen de franquicia- en España con la marca y actúa como central de compras, presentó hace varios días su proposición a banca y proveedores para mantener su actividad a pesar de las dificultades financieras que arrastra en los últimos años.

Según ha podido saber elEconomista.es, la compañía ha dado dos opciones a los acreedores, que pueden escoger a la que adherirse. La primera implica una quita del 70% de las obligaciones y un periodo de carencia de cuatro años hasta iniciar las devoluciones. En el caso de no aceptar, la firma dio la posibilidad de recortar la quita del pasivo al 30% a cambio de alargar la carencia a una década. La propuesta cuenta con la opinión favorable, aunque con reservas, de RCD Legal, el administrador concursal de la enseña deportiva.

El plazo de aceptación está todavía en una fase inicial y los acreedores tienen hasta el 1 de septiembre –el plazo termina a mediados de agosto- para definirse. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas ya quede claro si la propuesta de convenio saldrá adelante o no; pues necesita una mayoría reforzada del 66% del pasivo para ser aprobada. La propiedad y sus asesores legales, el bufete Garrigues, se encuentra ahora en el proceso de convencer a entidades y proveedores. Cada uno podrá escoger la opción que más le encaje e incluso podrían postergar la elección más adelante, pronunciándose simplemente a favor de la propuesta de convenio.

La deuda de Intersport se divide entre tres compañías, que se fusionarían en una sola de sacar adelante sus planes -la condición es que se aprueben los tres-. Intersport CSS SA tiene un pasivo de 34 millones –32 millones son créditos ordinarios-; Intersport Retail One suma una deuda de 14 millones e Intersport SL arrastra obligaciones de 20 millones. No obstante, la deuda total no se puede sacar de sumar las tres cifras al haber pasivos cruzados que se cuentan por duplicado o incluso triplicado entre las distintas sociedades.

Entre los acreedores afectados por el concurso de la compañía están los grandes bancos, como puede ser Banco Santander, BBVA y Banc Sabadell y multinacionales deportivas como Nike, Adidas o Puma, que venden sus productos a la firma española. Por el momento, ninguno de los principales grupos arrastrados por la suspensión de pagos se ha sumado a la propuesta de convenio. Sí lo han hecho pequeños proveedores.

La vía de una venta como alternativa al convenio

Aunque el convenio y mantener la actividad es por ahora el plan A, la venta de la unidad productiva puede ser una alternativa en el caso de no fructificar las negociaciones con los grandes acreedores. La empresa ya trató de buscar comprador antes de declararse en concurso y mantuvo conversaciones con la turca Eren -dueña de Intersport en el país otomano- e Intersport Francia, pero ninguna de las dos ofertas terminaron de concretarse. En el caso galo, al menos, el interés se mantendría.

Más allá de su pasivo, la cadena afronta otros retos de cara a su viabilidad, como puede ser su tamaño, y las dudas que este proceso pueda despertar en el grupo suizo propietario de la marca Intersport. De ser más pequeña, las fuentes consultadas, que se mueven en un terreno de "moderado optimismo" verían más viable su continuidad. La organización tiene actualmente la venta por internet deshabilitada y solo actúa a través de la venta a través de sus 128 establecimientos.

La firma está controlada por un grupo de accionistas, entre los que están los comerciantes que regentan las diferentes tiendas. Antes era una cooperativa. El grupo Suma más de un centenar de trabajadores y su director general es Rafael Barbé.

Los problemas financieros de Intersport no son exclusivos de la compañía. La histórica cadena Benito Sports y la central de compras Base también vieron como la pandemia se llevó por delante sus beneficios y se vio obligada a pedir préstamos de apoyo al Instituto de Crédito Oficial (ICO). El apoyo público no fue suficiente y el pasado otoño también se declaró en concurso de acreedores voluntario.

Intersport Internacional, no obstante, es inmune a la crisis de su licenciataria en España. La empresa con sede en Suiza alcanzó en 2024 unas ventas de 14.000 millones de euros, un crecimiento de hasta el 2,1% frente al ejercicio anterior. La firma incrementó su número de tiendas hasta los 5.464 establecimiento, con un crecimiento de 83 puntos de venta en 42 países del mundo.

La sociedad valoró de manera especialmente positiva el funcionamiento de las centrales de compras de Italia, Francia y Suiza.