El mildiu pone en jaque los viñedos del 'corazón' de la DO Rueda

El mildiu, una de las enfermedades más temidas en el viñedo, está poniendo en jaque a numerosos viñedos de Rueda, La Seca y Serrada, consideradas el corazón de la Denominación de origen vallisoletana conocida por sus vinos blancos. En algunas zonas, la vendimia se da por perdida ante la proliferación de este hongo, favorecida por las altas precipitaciones y las temperaturas suaves.

El dicho de que "nunca llueve a gusta de todos" es más visible que nunca en el sector agrícola. Las numerosas precipitaciones de este año han favorecido una cosecha cerealística que apunta a récord, aunque también ha favorecido la aparición de plagas en cultivos como el viñedo.

Eso es lo que ha pasado en la Denominación de Origen Rueda, que ha visto cómo las altas precipitaciones y las temperaturas suaves ha facilitado la propagación del mildiu (Plasmopara viticola), un hongo que ataca las hojas y los racimos del viñedo e impide la formación de la uva.

El director técnico de la DO Rueda, Jesús Díaz de Íscar, reconoce que "aunque el mildiu es un problema habitual en otras denominaciones y aquí era prácticamente inexistente, este año está siendo un año excepcional". En ese sentido, explica que el hongo se propaga gracias a la humedad y a las temperaturas suaves, que han sido las características climatológicas de este año en la zona, y además lo hace "exponencialmente". Ahora, con la llegada prevista de calor intenso esperamos que se frene".

El director técnico de la DO cree que es pronto para valorar la superficie afectada "aunque en algunas zonas habrá una afección importante. Este año se están habiendo mucho más tratamientos y menos espaciados en el tiempo para atajarlo".

Tratamientos

Fuentes del sector señalan que localidades como La Seca, Serrada o Rueda, auténtico corazón de la DO, se han visto especialmente afectadas, mientras que en zonas como Segovia o la zona vallisoletana de Alaejos, la incidencia está siendo mucho menor.

"Mucha gente va a perder la cosecha completa y otros se han gastado mucho dinero en tratamientos, lo que reduce la rentabilidad. En el caso de las producciones ecológicas va a ser terrible", señalaba a elEconomista.es un viticultor.

"El sector no está acostumbrado a trabajar con el mildiu ya que, a diferencia del oidio, no es endémico. A eso se une que no se detecta fácilmente y que el tratamiento debe ser preventivo en cuanto llegan los primeros síntomas".

En este sentido, este viticultor critica los escasos avisos que ha habido por parte del Consejo de la DO Rueda. "Se ha identificado tarde y mal", añadía.

Sobre cómo mermará una cosecha que se preveía abundante, el director técnico del Consejo de Rueda, Jesús Díaz de Íscar, se muestra cauto. "Aunque es verdad que había muchos racimos antes de la floración, que indica buena cosecha, siempre hay que esperar al cuajado porque el viñedo se autorregula y muchos no llegan finalmente a término".

Relacionados Castilla y León amplía hasta el 5 de mayo el plazo para solicitar ayudas de cosecha en verde y reconversión del viñedo