Agricultores y ganaderos recorren las calles de Zaragoza para pedir soluciones ante los daños de la fauna silvestre en los cultivos

Más de 100.000 hectáreas de cultivos de cereal o leguminosas, entre otras producciones, y de viñedo, además de explotaciones ganaderas y apícolas son las cifras que los agricultores y ganaderos aragoneses ponen sobre la mesa para denunciar la situación que vienen atravesando desde hace años por la proliferación de la fauna silvestre en distintos municipios de la comunidad aragonesa y que está causando unas pérdidas de alrededor de 45 millones de euros anuales.

Es una situación ante la que agricultores y ganaderos se han unido para salir a las calles con el fin de hacer oír su voz y pedir que se pongan soluciones inmediatas para solventar el aumento en el número de población de especies como conejos, corzos, ciervos o jabalíes, entre otros, que están haciendo que en algunas zonas de Aragón, como la comarca de Sierra de Albarracín, se estén abandonando los cultivos porque no son rentables y es inviable e imposible producir.

Desde la sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, el sector ha partido en una manifestación que ha recorrido las principales calles de la ciudad hasta llegar a la Delegación de Gobierno. Una marcha encabezada por una pancarta con el lema "Fauna sin control, Agricultura en extinción", acompañada de las organizaciones convocantes ARAGA, ASAJA, UAGA-COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, la plataforma contra el lobo y el oso en Aragón y la Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible (Paidas).

Todas las entidades han coincidido en pedir la acción urgente de las administraciones, tanto del Gobierno de Aragón como del Ejecutivo central, con el fin de abordar este grave problema ante el que las medidas de control que se han venido aplicando no han servicio para nada porque sigue creciendo la población de conejos, corzos, cabras, ciervos, lobos, osos y jabalíes, a lo que se suman los daños vinculados con la avispa asiática, castores y abejarucos.

Desde UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha afirmado que "es un acoso total", aparte de recalcar que la presencia de la fauna silvestre es "una presión muy grande sobre el campo". Además, ha lamentado las "complicaciones" que se producen en las administraciones para resolver esta situación. "Estamos ya un poco cansados porque no dan soluciones, no se están atajando los problemas y se están pasando las competencias de una administración a otra".

Y es que los daños son importantes. De hecho, los agricultores y ganaderos han venido denunciado en reiteradas ocasiones que la fauna silvestre arrasa los campos, aparte de impedir que haya cepas que no pueden terminar de desarrollarse. También causan otros daños como troncos de frutales roídos o descortezados por acciones como, por ejemplo, el frote de los cuernos de los corzos.

Es una situación que el sector señala que viene soportando más de 10 años, ha apuntado Federico Lorente, presidente de ARAGA, quien ha explicado que se sufren también daños al ganado, aparte de destrozos en los cultivos. Incluso, el sector también apunta a daños en infraestructuras agrarias, que también llegan a otras instalaciones incluyendo las zonas de ferrocarril.

"Es muy triste tener que decir que tenemos que dejar de cultivar nuestras tierras por culpa de las especies cinegéticas", ha añadido Ramón Solanilla, secretario general de Asaja Aragón, organización que a su vez denuncia el aumento de lobos y osos y su incompatibilidad con el modelo de ganadería, sobre todo de montaña.

Además, el secretario general de Asaja Aragón también ha alertado de la situación sanitaria por el aumento de estas especies animales -jabalí, corzo o ciervo-, porque pueden trasladar enfermedades, como la peste porcina o la tuberculosis, a las explotaciones ganaderas, poniendo en peligro la ganadería y "somos una comunidad exportadora y no nos lo podemos permitir".

Desde UPA Aragón, José Manuel Roche, ha reiterado que la situación del sector "es muy complicada" porque "se están abandonando explotaciones, miles de hectáreas y nuestros campos de secano se están dejando en barbecho y no tiene sentido que, en un año con una climatología buena, tengamos que tener tantas pérdidas por los daños de conejos".

Precisamente, esta especie, y en concreto sus plagas, dio origen al nacimiento de la plataforma PAIDAS. Su secretario general, Raúl Lorente, ha explicado que el sector se está viendo obligado a adaptar los cultivos a los que les permiten los conejos cultivar. De este modo, este agricultor de Valdejalón, ha indicado que se comen los cereales por lo que los productores cerealistas están optando por los tricales que despiertan menos el interés de los conejos. No obstante, no todo pasa por esta solución, dado que en los frutales las inversiones "son brutales" y, si se pierde una plantación, "se pierde mucho dinero invertido".

Además, el sector coincide también en señalar un cierto agravio comparativo con las ciudades, puesto que se están tratando las palomas, tórtolas y ratas, pero "en el campo nos quitan los instrumentos para poder trabajar y se nos está haciendo muy complicado seguir, especialmente en explotaciones familiares que viven de eso" y que, además, suelen localizarse en las zonas más deprimidas de la comunidad aragonesa, ha manifestado Alcubierre, de UAGA-COAG.

Más apoyo de la administración

Aparte de dar a conocer la situación que vive el sector agrario, los agricultores y ganaderos también han pedido medidas en la manifestación en Zaragoza. Pero quieren soluciones reales porque "después de habernos escuchado, de haber tomado nota, de haber puesto encima de la mesa herramientas que se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada porque los daños cada día van a más, nos tenemos que remangar y empezar a trabajar en lo que realmente queremos los agricultores y ganaderos que es controlar estas plagas", ha incidido Roche.

De este modo, desde el sector se aboga por el control de estas especies, que no su desaparición, para lo que piden medidas cinegéticas y no solo centradas en paliar los daños. Por ejemplo, entre las propuestas de agricultores y ganaderos figuran el uso de determinadas armas y calibres hasta ahora no autorizados, así como la adaptación de las líneas de seguro y la investigación de medios químicos, como la castración química y el uso de biocidas.

También se pide proteger las infraestructuras para que no sirvan de vía de expansión de estas especies de fauna silvestre y el control de los grandes depredadores con vallados eléctricos y GPS localizadores. Además, de cara al Gobierno de Aragón, se pide que adopte una posición "fuerte" ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Son algunas medidas sobre las que todas las organizaciones coinciden en señalar que deben permitir el trabajo diario de agricultores y ganaderos, que también claman por ayudas para compensar los daños y "aguantar" en los momentos de necesidad.