Pascual factura 914 millones, un 8,2% más, pero sin llegar a resultados prepandemia

El grupo de alimentación burgalés Pascual elevó su facturación el año pasado un 8,2% hasta alcanzar los 914 millones de euros, aunque su resultado aún se mantiene por debajo de los niveles de prepandemia, con un ebitda de 51 millones, un 24% por encima del registrado en el ejercicio anterior.

En un entorno aún marcado por la inflación y los conflictos internacionales, la empresa arandina mantuvo sus niveles de exportación en 50 países hasta generar un negocio de cerca de 57 millones de euros, equivalentes al 6% de su facturación global y un aumento del 68% respecto a 2022.

Para conseguir estos resultados internacionales, Pascual ha mantenido una política de acuerdos de joint-venture con socios destacados en Centroamérica, África y el Sudeste Asiático que, además de fortalecer su exportación, especialmente de yogures, le permitenproducir en otros países.

En su presentación de resultados, la firma destaca que en 2023 se ha convertido en uno de los principales players de la industria del café para hostelería de nuestro país, gracias a la adquisición de Jurado en 2022 y a su apuesta por el mercado plant-based, el de aguas y el consumo fuera del hogar.

En palabras del presidente de la compañía, Tomás Pascual, "seguimos avanzando por el buen camino, aunque no hemos trasladado todos los aumentos de costes a los precios y hemos ajustado los márgenes". En este sentido, el directivo ha explicado que "tenemos un proyecto sólido y sostenible con una visión a largo plazo que abarca aspectos económicos, sociales y ambientales, buscando no solo la rentabilidad sino también la creación de valor en toda nuestra cadena" y añade, "hemos seguido desplegando nuestro propósito de compañía -Dar lo mejor- con un enfoque no solo "Consumer centric" basado en nuestros clientes y consumidores, sino con una visión más amplia, "Human centric", centrada en bienestar de las personas y cómo contribuir positivamente en la sociedad".