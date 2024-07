La apertura de 'Zarataras' que ahora es la segunda marca textil de Inditex

En 2014 facturó 132 millones de euros solo en España, ya que por ese año aún no había comenzado su expansión internacional. Y no, no son cifras de Zara, el buque insignia de Inditex, sino de su hermana pequeña a la que muchos tildan de 'low cost': Lefties. Aunque en realidad razón no les falta.

Así lo ha confirmado Eduardo Martin Cardona, director de Zara España entre los años 1991 y 2005, en una entrevista en la que ha explicado los inicios de Lefties y cómo poco a poco fue creciendo hasta tener la importancia que tiene ahora dentro del conglomerado gallego. No en vano, Lefties nació en 1999, 25 años después de que lo hiciera Zara, con el propósito de dar salida a los productos defectuosos que llegaban a las tiendas.

"A todas las tiendas Zara del mundo llegaban prendas taradas o defectuosas, había de todo tipo: botones descosidos, agujeros a causa de las alarmas por intentos de robos, manchas de tintas de los sistemas de seguridad...".

En ese momento, Cardona y Zara, se dieron cuenta de la acumulación de prendas que tenían y de que era posible darle salida al mercado quizá a un precio menor. Y así fue como nació Lefties, al principio tan solo de alcance nacional y desde 2014 con presencia en 14 países con un total de 170 tiendas.

Una tienda con casi 30 años de antigüedad

En 1975, Amancio Ortega abrió el primer Zara del mundo en A Coruña, aunque entonces el primer nombre de la tienda fue Zorba. En aquellos años, nadie había oído hablar del gallego ni mucho menos de la marca, aunque hoy en día se trate de una de las marcas retail más exitosa del mercado.

Para cuando Cardona y Zara decidieron abrir Lefties, allá por 1999, Zara ya era una gran conocida para el mercado español y no es de extrañar el éxito que tuvo a nivel nacional hasta 2014, aunque, según Cardona, en un primer momento no existía la intención de que los compradores relacionaran ambas firmas entre sí. De hecho, no esperaban tener tampoco mucho éxito.

La sorpresa llegó el día de la inauguración cuando, sin haber invertido en publicidad ni marketing, el público estaba deseando entrar al nuevo establecimiento de moda.

"Inauguramos la primera tienda de Lefties en la Calle Carretas de Madrid, justo en la Puerta del Sol. Ese día la cola para entrar daba la vuelta a la manzana y todo el mundo hablaba de 'Zarataras' en lugar de Lefties. Así fue cómo nos descubrieron".

Independencia y colección propia

Desde sus inicios, Lefties dependía de los 'restos' de Zara, así le cambiaban la etiqueta (para colocarle una con marca Lefties) para volver a ponerlas en el mercado, pero a un precio mucho más asequible. Es por esto por lo que durante los primeros años de la firma 'low cost' no existía todas las tallas de una misma prenda y era normal que algunos modelos se acabaran con facilidad.

"Se nos ocurrió abrir una nueva cadena, la bautizamos Lefties y le cambiamos las etiquetas del cuello y las que estaban colgando", asegura Cardona en la entrevista concedida al Podcast de Bund.

Sin embargo, la popularidad de Lefties comenzó a crecer con el tiempo, y pasó de ser el 'zarataras', tal como recoge Cardona que el público se refería a la nueva firma, a convertirse en una de las firmas más reconocidas de Inditex. Así, desde hace años, Lefties se comporta como una marca independiente de Zara, con su propia línea y colecciones exclusivas, sin depender ya de los 'desperfectos' de su hermana mayor.

Ahora su presencia se extiende hasta en 14 países, México, Andorra, Portugal, Marruecos, Túnez, Israel y Egipto entre otros, y tiene como competidores directos a Primark (debido a los bajos precios de ambos) y la sueca H&M (las dos se relacionan por la calidad del producto).

En 2017, la firma inauguró su primera flagship en Qatar, ubicada en Doha, capital. "Es uno de los principales destinos de compras de Oriente Medio y allí compartirá espacio con otras cadenas del Grupo. Tiene una superficie de más de 1.200 metros cuadrados y ha sido diseñado según el nuevo concepto de tienda white, que permite que la experiencia de compra multimedia resulte más satisfactoria para los clientes y usuarios, gracias a las pantallas LED, que les permiten descubrir las últimas novedades y colecciones de la marca con gran facilidad y dinamismo", apuntaron fuentes de la compañía días después del estreno.