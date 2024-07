Las tres pizzas barbacoa del supermercado menos malas para la OCU tras probar 17

En el universo de las pizzas precocinadas, las sabor barbacoa son unas de las favoritas de los consumidores. Por lo general, suelen incorporar una mayor variedad de ingredientes (o eso prometen), con carne, queso, verduras y la famosa salsa barbacoa que da nombre a la variedad. No obstante, cabe preguntarse si estas opciones son saludables.

Un análisis reciente realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre un total de 153 opciones refrigeradas o congeladas concluyó que la mayoría de opciones no son saludables. "Este tipo de alimentos, por más que gusten, no son para consumir de manera habitual, pues no son nutricionalmente equilibrados", indicó la organización.

De entre todas las variantes analizadas,OCU únicamente rescató dos opciones como 'buenas'. Ambas, de sabor 'vegetal': la pizza vegetal congelada Veggie Lovers y la pizza Vegetale de Forno di Pietra de Buitoni. Pero, ¿qué hay de las barbacoa?

Según el mismo análisis, la mitad de las 17 pizzas barbacoa probadas por sus expertos no aprobaron la degustación. Entre los inconvenientes más recurrentes, los expertos señalaron la falta de ingredientes, así como su escasa calidad. "Encontramos pizzas barbacoa que usan un tomate sin acidez y excesivamente dulce, queso que no funde bien y simples bolitas de preparado de carne en lugar de trozos de carne", detalla la organización.

Calidad y sabor

Si bien es cierto que ninguna obtuvo una buena valoración, la organización resalta algunas opciones como las menos malas. En primer lugar, apremia a Flete, la barbacoa de Aldi, como la opción más aceptable en cuanto a los valores nutricionales.

Por otro lado, apunta a otras dos como las opciones más aceptables en cuanto a la degustación si queremos darnos un capricho: se trata de la pizza fresca barbacoa de Casa Tarradellas y la pizza BBQ de la marca Hacendado, las dos refrigeradas. "Estas dos pizzas han destacado (y han gustado) por contar con un relleno abundante que recuerda a una boloñesa y que no humedece la masa", añade.