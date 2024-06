Las dos únicas pizzas precocinadas del supermercado que recomienda OCU tras analizar más de 150

De entre todos los platos precocinados que se pueden comprar en un supermercado, las pizzas refrigeradas o congeladas son sin duda uno de los más populares. Son fáciles de hacer y mucho más económicas en comparación con las que se pueden comer en una cadena de comida rápida o en un restaurante. Y aunque obviamente no tienen el mismo sabor, muchas de ellas son sabrosas. Ahora bien, ¿son saludables?

De acuerdo con el último análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mayoría de las pizzas precocinadas no son saludables. "Este tipo de alimentos, por más que gusten, no son para consumir de manera habitual, pues no son nutricionalmente equilibrados", señala la organización. No obstante, añade: "aunque en general no salen bien paradas, hay excepciones: encontramos algunas pizzas preparadas aceptables e incluso buenas".

Para llegar a estas conclusiones, la organización ha analizado y comparado un total de 153 pizzas, tanto refrigeradas como congeladas, de diversos sabores: de queso, de jamón y queso, de jamón solo, de jamón y champiñón, barbacoa, vegetal, etc.

De forma generalizada, OCU advierte que contienen demasiada sal, ya que una ración normal aporta el 50% de la sal diaria recomendada; muchas de ellas tienen demasiada grasa, sobre todo las pizzas de queso; también se pasan con los aditivos y contienen muchas calorías. "Según este criterio, la mayoría de las pizzas del supermercado no son una alternativa saludable", concluye la organización.

Las vegetales, las más aceptables

Sin embargo, los encargados del análisis salvan de la criba un tipo de pizza. "Hay una honrosa excepción: las pizzas vegetales. 17 de las 25 muestras de pizzas vegetales comparadas obtienen una valoración aceptable, y hay dos que se pueden considerar buenas".

Así, para la organización hay dos ganadores claros del análisis nutricional: la pizza vegetal congelada Veggie Lovers y la pizza Vegetale de Forno di Pietra de Buitoni.

La pizza vegetal congelada Veggie Lovers pertenece a la marca Garden Gourmet. Para OCU, tiene una buena composición, con muchos vegetales, con pocas grasas saturadas y sin aditivos. Lo malo es que sale cara (6,89 euros por una pizza).

La pizza Vegetale de Forno di Pietra de Buitoni tampoco tiene aditivos. Es más asequible (3,65 euros), pero menos rica en ingredientes vegetales.

Pese a ello, OCU advierte que las pizzas refrigeradas o congeladas de supermercado solo deberían consumirse de forma ocasional al tratarse de productos demasiado salados, con un alto contenido en grasas y pobres en vegetales. Como alternativa, la organización recomienda priorizar su elaboración casera aprovechando alguna base de pizza refrigerada y añadiendo luego ingredientes habituales de la dieta mediterránea, entre los que no deberían faltar los vegetales frescos.