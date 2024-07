Dabiz Muñoz cocina la nueva línea de hamburguesas premium de Burger King

La cadena de hamburgueserías Burger King ha dado un giro a su estrategia de premiumización con el fichaje del chef tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz para la creación de su nueva gama de hamburguesas King Dabiz.

Si en 2020 la cadena probó con su King Selection, un año después sacaba su selección Originals by, ahora Burger King apuesta por fichar al cocinero considerado como el mejor del mundo por tercer año consecutivo por The Best Chef Awards para la creación de dos hamburguesas que estarán disponibles en todos los restaurantes de la marca en España desde mañana y hasta el 9 de septiembre.

Se trata de una receta en dos versiones, con carne de ternera Angus y con pollo premium rebozado crujiente, que incorporan un pan croissant tostado y crujiente, una salsa tártara exclusiva del chef -con toque de yuzu y sabor agridulce, un chutney de tomate con un toque semipicante de gengibre, bacon ahumado, pepinillos y queso Cheddar madurado.

Las nuevas burgers del estrella Michelin, que podrán adquirirse a un precio de 10.95 euros por separado o en formato menú por 11,95 euros, también pasarán a formar parte de la oferta de la cadena en sus restaurantes de Portugal en breve.

Según explica Luis Hérault, consejero delegado de Restaurant Brands Iberia, masterfranquiciado de la cadena en España y Portugal, esta colaboración, primera de la marca con un chef en nuestro país, podría extenderse en el futuro con nuevas recetas del cocinero madrileño o bien extenderse a otros cocineros de espíritu innovador con la idea de democratizar la alta cocina y, de paso, abrir el target de clientes de Burger King.

Tal y como reconoce el directivo, esta iniciativa forma parte de los ejes estratégicos de RBI, basados en la expansión geográfica y orgánica del grupo, ya presente en España, Porugal e Italia, así como en la innovación que ha llevado a la compañía española en entrar en el top 3 del sistema mundial de Burger King y de Popeyes, la marca de pollo que también gestiona en exclusiva desde 2019.

"Sentimos que esta unión tenía que llegar tarde o temprano. Esta colaboración nos sitúa en el siguiente nivel, con una propuesta gastronómica sin precedentes para todos los públicos", explica Hérault.

