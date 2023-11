El mejor chef del mundo, Dabiz Muñoz, sublima la gastronomía española

Dabiz Muñoz hace historia al ser reconocido por tercera vez mejor cocinero del mundo en México durante una edición en la que Albert Adrià se estrena y se cuela en la segunda posición.

La gastronomía española es líder mundial. No hay duda. Una vez más, las primeras posiciones de un listado internacional lo ocupan los cocineros españoles. Dabiz Muñoz, con cuatro estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol, a sumar las distinciones que brillan sobre RavioXO, y al frente de DiverXO, tercer mejor restaurante del mundo, según The World's 50 Best, acaba de hacer historia en Yucatán (México) al tripitir como mejor cocinero del globo. Encabeza, por tercer año, la lista The Best Chef, clasificación ideada por la neurocientífica polaca Joanna Slusarczyk y el italiano Cristian Gadau en 2015. Un reconocimiento, que prolonga un reinado que arrancó en 2021, en Amsterdam, y fue ratificado por primera vez el año pasado en Madrid.



Al analizarla, observamos que son 18 los cocineros españoles que han visto reconocido su trabajo, todos ellos de 15 restaurantes. El número no coincide, ya que este listado se centra y hace protagonistas a los cocineros, no en los establecimientos, y en Disfrutar son tres los responsables de mantenerse en la séptima posición: Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas. Y, lo mismo ocurre, con Cocina Hermanos Torres, de Sergio y Javier. Albert Adrià se estrena en el listado y se coloca en el segundo puesto. Le sigue en tercera posición la eslovaca Ana Ros, mientras que en la cuarta encontramos a René Redzepi, de Noma. Andoni Luis Aduriz se mantiene en el quinto lugar y Joan Roca, quien fue primero en 2018 y 2017, baja El Celler de Can Roca del tercero al octavo, mientras que Ángel León continua con Aponiente atracado en el 13. Es decir, en el Top 5 contamos con tres cocineros españoles y en el 10, siete. Javier y Sergio Torres avanzan varias posiciones, porque pasan del 41 al 20 y, sin embargo, Eneko Atxa deja el 18 para colocarse en el 26. Asimismo, Quique Dacosta, sube tres escalones para colocarse en la 30; Diego Guerrero pasa de la 38 a la 42 y Paolo Casagrande, desciende de la 26 a la 48. Lo mismo les ocurre a Víctor Arguinzoniz, que baja de la 19 a la 51; y a Paco Morales, que deja la 43 para situarse en la 82. Por su parte, Fina Puigdevall y Martina Puigvert, madre e hija almas de Les Cols, se posicionan con el 91 tras dejar el 96. Martín Berasategui, en la pasada edición en el 42; Dani García, en el 56, y Paco Pérez, en el 87, son los tres maestros de los fogones que, esta vez, no se posicionan.

Ferrán Adrià y su legado

Asimismo, Ferran Adrià recoge el The Best Chef Legend Award, una manera de ver reconocido su legado como profesional, que revolucionó la gastronomía mundial con su labor en elBulli de 1983 a 2011. Porque, quien cambiara el paradigma de la gastronomía continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones de cocineros y su mítico restaurante, cerrado en 2011, se ha reconvertido en un museo y espacio de reflexión de nombre elBulli1843. Jordi Roca, que acudió a la ceremonia con su mujer, Alejandra Rivas, al frente de Rocambolesc, se alzó por segunda vez con el The Best Chef Pastry Award, mismo galardón que ya recogió en 2019. ¿Lo último? Acaban de abrir en Gerona una bikinería, un concepto en el que traspasan la frontera hacia el mundo caliente y salado en cuatro sándwiches.

"Los sueños se cumplen"

Emocionado, en su cuenta de Instagram confirma que "los sueños se cumplen si luchas por ellos, crees en ti y siempre buscas tu mejor versión. Gracias a la vida, a la gastronomía, a mis compañeros y a mis equipos XO, sois increíbles. Esto es gracias a vosotros. Os quiero y os admiro. Pero, sobre todo, gracias a mis vidas enteras, mis Pedroches preciosas. Vuestras sonrisas diarias me hacen mejor persona y mejor cocinero, sois increíbles. Os amo. Llorando de felicidad".

El Universo XO, que preside Cristina Pedroche, se encuentra inmerso en un trabajo increíble en varias áreas del mundo XO, algo que se va reflejando en que se trata de una empresa sostenible. Esta nueva distinción premia, por tanto, el talento, el perfeccionismo y el tesón de un chef disruptivo, que vive su mejor momento en los ámbitos de la creatividad. Y es que, además de DiverXO, ésta la reparte en diferentes proyectos y ubicaciones, ya que en Madrid podemos disfrutar de StreetXO, RavioXO, con un brillo rojo, GoXO delivery y su última locura, Pollos Muñoz, un food truck situado en el mercado de Navidad de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios (en breve se instalará uno en la ciudad de Málaga). Asimismo, en Barcelona, cuenta con GoXO, que además de delivery, cuenta con un establecimiento en el que comer en formato fast food. Y, pronto llegará el salto internacional con StreetXO Dubai, cuya apertura está prevista para el primer cuatrimestre de 2024. Año que también será testigo del traslado de DiverXO a una zona boscosa de La Finca, urbanización de lujo localizada a sólo quince minutos del centro de Madrid. Allí, se concebirán nuevas ideas y recetas, que abrirán nuevos caminos y reescribirán el futuro de la gastronomía. En definitiva, un trabajo que acredita la capacidad Dabiz Muñoz para concebir una cocina única, creativa y sin límite, que se adapta a todos los segmentos, desde un puesto callejero al restaurante gastronómico más impredecible.