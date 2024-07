¿Cuánto cuesta comer en DiverXO? Dabiz Muñoz sube el precio del menú de su restaurante un 23%

El cocinero madrileño Dabiz Muñoz ha subido su menú de DiverXO un 23,28%. El precio por disfrutar de sus creaciones pasa de 365 a 450 euros. Su restaurante de la capital, el cuarto mejor según el aclamado listado de The World'd 50 Best, se mantiene como el más caro de España con tres estrellas Michelin. Lo publica El País.

Con este incremento, el restaurante de Muñoz se aleja de los precios de otras 14 salas triestrelladas en España por la famosa guía francesa. Los precios de sus respectivos menús rondan desde los 160 euros hasta los 395, situándose los 400 en una barrera que sola ha superado DiverXO. Marida sus degustaciones con un catálogo de vinos que se mantiene en el mismo precio: los 300 euros. El menú premium, 600.

Atención porque esta subida en el ticket comenzará a aplicarse a las reservas que realicen a partir de septiembre de este año, tal y como publica el diario citando fuentes de la compañía. No se reflejarán, por tanto, en las reservas actuales. Este encarecimiento de los precios se ha producido días después de que Dabiz diera marcha atrás a sus planes de abrir restaurante DiverXO a La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras proyectar una inversión de 14 millones de euros a principios de año, según informó el propio cocinero en sus redes.

El ranking de los mejores restaurantes del mundo, The World'd 50 Best de este año, ha colocado a España en la cumbre: de los cuatro primeros que encabezan el listado, tres son españoles. Empezando por Disfrutar (Barcelona), seguido por Etxebarri (Axpe, Vizcaya), el francés Table by Bruno Verjus; y en cuarto lugar, el mencionado DiverXO de Muñoz.

Por hacer una comparativa, comer en Disfrutar, la casa de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casaña, cuesta 255 euros por comensal si la opción es el menú Disfrutar Classic, compuesto por creaciones que se han convertido en 'clásicas' de la casa. El maridaje, con una selección de los vinos más adecuados (también hay un maridaje semidesalcholizado con vinos con un porcentaje muy reducido de alcohol), es de 145 euros por comensal. También ofrecen 'La Mesa Viva', un menú único para la mesa completa, adaptándose a alergias, intolerancias y preferencias del comensal bajo petición previa, para un número de entre una y seis personas. Los precios: 1.000 euros para una persona. Para dos, 500 euros cada una. Para tres, 400 cada una. Para cuatro, 375 cada una. Para cinco o seis: 350 cada una.