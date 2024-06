Victor Roig (Deoleo): "No hay nadie que se haya forrado con la subida del precio del aceite"

El precio del aceite ha sido uno de los grandes indicadores de la inflación en la cesta de la compra de los consumidores. Marcado por dos malas cosechas seguidas, el coste se disparó hasta un 200% en los últimos tres años. El llamado oro líquido ya muestra eso sí signos de normalización para los próximos meses vistas las lluvias de los últimos meses y el Gobierno anunció que eliminará el IVA de este producto a partir del 1 de julio.

En este contexto, el director general de Deoleo en España, el barcelonés Victor Roig, atiende a elEconomista.es en la capital catalana para analizar el impacto de una tormenta en la que, aseguran, "nadie ha salido beneficiado", pero vislumbra con optimismo los próximos meses de la industria.

¿Cómo puede afectar la eliminación del IVA al aceite?

Creemos que estas decisiones, que benefician directamente al consumidor y hacen más asequibles nuestras marcas son positivas para la sociedad. Reconocer el aceite de oliva como alimento básico con IVA reducido nos ayudará en nuestro propósito de hacer llegar el aceite de oliva a más personas que conllevará un impacto positivo en la salud de nuestra sociedad además de un apoyo a los agricultores y al medioambiente.

¿En qué niveles de precios nos vamos a situar?

Todo apunta a que la cosecha será buena. Por ello lo lógico viendo que la demanda no tendrá grandes movimientos es que se posicionará entre 4 y 5 euros en origen en enero. Hay muchas variables, pero habiendo llovido y sin grandes episodios de calor lo lógico sería que se situase en esa horquilla. Eso implicaría que para el consumidor el precio podría ser de entre 5 y 6 euros, aunque hablar de un simple precio es complicado debido a todas las variedades de aceite que tenemos en el mercado.

Más allá del clima, ¿qué otros aspectos pueden influir en los precios?

La demanda evidentemente es importante. También las importaciones y exportaciones porque el mercado español es el mayor productor y, añado, la actividad promocional. Ya no digo nada si hay variables geopolíticas, como la guerra de Ucrania, que impactó en el aceite de girasol.

¿Y la situación del aceite de girasol, cuál es? ¿Ha vuelto ya a los niveles previos a la guerra?

Hablar del aceite de girasol es elucubrar mucho, pero nosotros estimamos que se mantendrá en los precios actuales, quizás ligeramente superiores, pero siempre en los niveles de precios de los últimos años. El aceite de girasol está muy afectado por la soja, la colza y los aceites vegetales, mucho más grande que el de oliva. Por eso es complicado hacer previsiones, porque está mucho más sujeto a condicionantes mundiales. Los niveles de abastecimiento de girasol están asegurados, eso sí.

El presidente de Deoleo denunció desequilibrios en la cadena de suministro del aceite de oliva, ¿creéis que se mantiene?

La situación que hemos vivido en los últimos años no es positiva para nadie. Nadie en la cadena de suministro está ganando mucho dinero, claro que puede haber casos puntuales, pero así lo creemos. Para nosotros no es positivo. Lo que nosotros queremos es un precio justo, que el consumidor no sufra y que pague el precio que le corresponde. Con esto, toda la cadena estará equilibrada, pero no creo que haya nadie que se esté forrando. Lo que no está bien es que unos ganen dinero y otros pierden. Si tenemos una cadena de suministro en la que todos ganen eso es lo que estará bien.

¿Y la relación con los supermercados como ha sido? En los últimos meses, algunas cadenas han retirado productos por las subidas de precio

No tenemos tensiones con los supermercados. Trasladamos al mercado lo que podemos trasladar, tratamos de ajustar al máximo y el sector retail también. Intentamos entre todos llegar a acuerdos. Es evidente que a nosotros nos cuesta mucho luchar contra las marcas blancas, porque trabajan a volumen y precio y nosotros necesitamos tener acceso al punto de venta para que el consumidor pueda acceder a las marcas. Y encima tenemos que convencerlo de que pague más porque percibe que nuestras marcas son mejores.

Durante los últimos meses también han corrido por redes imágenes de aceite de oliva español vendiéndose más barato en el extranjero que en España, ¿por qué sucedía?

Es sencillo de explicar. Si tienes una rotación muy baja y compras un tráiler, ese producto te durará meses. Si durante este periodo el precio sube de manera espectacular, el aceite seguirá barato porque tú lo compraste barato. En cambio, tienes una rotación muy alta, en un mes ya tienes que volver a comprar. Y cada mes que pasa lo compras más caro. En Irlanda quizás compraron el aceite hace un año. Allí tienen un stock antiguo, por eso lo venden más barato.

Victor Roig, director general de Deoleo en España. Kike Rincón

El negocio español de Deoleo duplicó pérdidas en 2023, entiendo que producto de la subida de precios generalizada, pero son mucho mayores que las registradas en Italia, con un clima similar. ¿Por qué?

Hay una parte que es el negocio y otra por la valoración de las marcas. La cuenta de resultados está afectada por los deterioros en la valoración de las marcas basadas en las expectativas de futuro. Y en nuestro caso, con marcas tan potentes como Carbonell u Hojiblanca, nos ha penalizado más. El ebitda ha sido más bajo, pero la gran diferencia ha sido por este motivo. Tras dos años en un contexto muy complicado, los auditores nos llevaron a este deterioro de las marcas.

¿Y este deterioro es reversible?

Estamos convencidos de ello. Trabajamos para eso, a largo plazo. El aceite es un mercado muy volátil y cambiante, pero estamos convencidos de que el año que viene será diferente. Ya le estamos dando la vuelta. En una situación como la actual, Carbonell, Koipe y Hojiblanca siguen siendo líderes. Si partimos de una base tan fuerte, en los próximos años creemos que lo podremos situar incluso por encima de donde estábamos.

¿Cuál es la estrategia para estas marcas?

La cuota de mercado que tenemos ahora en Carbonell es una cifra en la que nos sentimos bien, con un crecimiento que se consolidará en los próximos meses. Maestros de Hojiblanca dependerá mucho de cuál será la bajada de los precios. Si logramos hacerlo bien, creemos que se situará en unos niveles de crecimiento como Carbonell. Y en el caso de Koipe estamos en algo más del 8% de participación en un mercado en expansión. Mantener este porcentaje es crecer de manera significativa. El crecimiento no solo será en volumen, estamos convencidos que también será en valor.

¿Sois más optimistas en el crecimiento del aceite de oliva que en el de girasol?

Sí. La transferencia del aceite de oliva al de girasol ha sido por el precio. Hoy el consumo es 46% de oliva, 54% de girasol y lo normal sería volver a un 51% o 52% para el aceite de oliva y 48% o 49% para el de girasol.

Una vez normalizado el mercado, ¿qué previsión tiene Deoleo en el caso de que vuelva la sequía?

Estamos inmensamente más preparados de lo que estábamos hace cuatro o cinco años. Si nos hubiera pasado entonces no estaríamos aquí hablando. El trabajo hecho se está viendo en los resultados. Con una hiper excepcional, multiplicando por cuatro los precios, que seamos capaces de generar un ebitda positivo es algo impensable. Si esto vuelve a suceder, esta situación nos ha enseñado muchísimo. La experiencia es un grado y ahora conocemos mucho mejor el mercado, donde podemos encontrar el producto que queremos encontrar o como tejer alianzas con agricultores. También toda la parte de gestión de compras, siendo capaces de trabajar con stocks menores en momentos de incertidumbre. O como poder trasladar al consumidor lo que está pasando y reaccionar en su justa medida a los bulos. Hemos aprendido en todas las áreas.

¿Y sin circunstancias excepcionales, como creéis que estará Deoleo?

Nuestro principal objetivo es reforzar nuestro liderazgo. Por ello nuestra lucha es contra aquellas marcas que no pueden demostrar lo que realmente están poniendo en la mesa. Tener la botella de aceite a dos euros tampoco está bien, por eso estamos tratando de impulsar esta categoría hacia arriba.