Mercadona responde a los grandes fabricantes y defiende la retirada de marcas "que no aportan valor"

Mercadona sale en defensa de su modelo de negocio y en plena polémica con los grandes fabricantes por la retirada de las marcas que están llevando a cabo las cadenas de supermercados deja claro que su objetivo es priorizar al cliente, al jefe, como se le conoce en el argot de la compañía. La empresa asegura en su último informe anual que "el proveedor ocupa un lugar esencial en el proceso de brutal transformación" que ha llevado a cabo en los últimos años, pero insiste también en que buscará por encima de todo "un surtido eficaz" para satisfacer al consumidor y "darle la posibilidad de acertar".

Y en esta línea, defiende la retirada de referencias llevada a cabo "para seguir mejorando su surtido, eliminando productos que no aportaban valor". Uno de los últimos en salir ha sido Leche Pascual, que sigue presente en sus lineales, no obstante, con los zumos Bifrutas y el agua Bezoya. El presidente del grupo lácteo, Tomás Pascual, respondió el pasado martes asegurando que "Mercadona representa menos del 3% de nuestras ventas de leche" y que si la empresa burgalesa no puede estar presentes en las tiendas de Mercadona seguirá apostando por el resto para llegar al consumidor.

El problema de fondo, tanto en el caso de Mercadona, como en el del resto de las cadenas de supermercados, está en los precios. Ante el fuerte encarecimiento de la comida en los últimos años, la distribución está reclamando a la industria que lleve a cabo un ajuste conforme a la rebaja de los costes, algo a los que los fabricantes se niegan. La compañía de supermercados valenciana defiende que, en esta línea, ha bajado el precio de 500 productos, pero insiste al mismo tiempo en que este ajuste "se ha llevado a cabo sin alterar en ningún caso la calidad" y garantizando, además, la sostenibilidad del conjunto de la cadena.

Mercadona destaca asimismo que, aunque se han retirado productos, también se están introduciendo otros. "Se han recuperado algunas referencias que el jefe echaba de menos porque ninguna otra respondía mejor a sus necesidades, como la bebida de soja sabor café sin azúcares añadidos del proveedor Gelasa o el limpiador de ollas y cacerolas del especialista SPB", asegura el grupo. En su informe anual, la empresa explica que "para continuar fortaleciendo su relación con los proveedores y contribuir a consolidar una ventaja competitiva única, fundamentada en la especialización, el liderazgo compartido y la confianza, en 2023 ha decidido reorganizar su departamento de compras, que ahora gestiona la relación con los proveedores e interproveedores". Paco Espert ocupa así la dirección general de Compras y Prescripción de Secos y Rafael Berrocal la de Compras de productos del mar, fruta, verdura, horno y listo para comer.

Reducción del surtido

Frente a esta posición, Promarca, una asociación que agrupa a empresas como Coca-Cola, Pepsico, Danone, Campofrío, Calvo, elPozo, Heineken o Pescanova, entre otras muchas, acusa a la distribución de competencia desleal y de pretender expulsarles del mercado con la retirada de 3.666 referencias en los últimos seis años. La organización apunta directamente a Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Dia y Alcampo, que, según dice, en los últimos seis años, han aumentado durante este periodo el número de referencias de marcas blanca en 1.818.

Tan solo en lo que va de año, Carrefour ha expulsado a los productos del grupo Pepsico, acusándole de una subida injustificable de los precios; Dia ha sacado de sus tiendas a Bimbo y Mercadona ha retirado a Leche Pascual. Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, asegura, no obstante, que "se trata de un fenómeno generalizado" y que la distribución trata de "aplicar márgenes comerciales superiores a los competidores, les niega el acceso a los clientes, con el consiguiente descenso en la variedad del mercado e impide que el consumidor pueda adquirir productos innovadores". Según Kantar, Mercadona ha recortado un 45% el número de las referencias del fabricante, Dia un 42%, Eroski un 31%, Alcampo un 23%, Carrefour un 20% y Lidl un 14%. La consecuencia, según Larracoechea, es que "se están cerrando fábricas y destruyendo empleo", provocando además una subida de los precios.