BlackRock podrá quedarse con Deoleo si no consigue frenar la merma de liquidez

BlackRock y el resto de fondos acreedores de Deoleo podrán quedarse con la compañía si esta no consigue frenar la pérdida de liquidez. Tras adquirir a Alchemy deuda por importe de 70 millones de euros, BlackRock se ha guardado una opción de compra sobre la totalidad de las acciones de a aceitera en el caso de que se incumpla algunos de los compromisos financieros adquiridos por la empresa para el pago de su deuda.

Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell o Koipe, se ha comprometido, en concreto, a que el ratio de deuda sobre ebitda no supere las cinco veces y a que el nivel de liquidez no sea inferior a 15 millones de euros durante un periodo de 20 días o más. El problema de la empresa es que a 31 de diciembre de 2023 la caja se elevaba a solo 30,6 millones de euros tras registrar una caída continua en los últimos dos ejercicios, de hasta el 65%, como consecuencia, entre otras cosas, de la fuerte subida del precio del aceite. Así, mientras que en 2021 la compañía que preside Ignacio Silva disponía de una liquidez 86,4 millones, tan solo un año después esa cifra se había reducido ya a 65,5 millones, quedando ahora en menos de la mitad.

BlackRock y los demás acreedores podrán ejercer, en concreto, dos opciones de compra sobre dos sociedades de cartera interpuestas -Deoleo Financial y Deoleo UK-, que le darían el control del grupo. El precio de ejercicio de cada una de estas opciones es de un euro, aunque, una vez ejercitadas, CVC, el accionista mayoritario, podrá solicitar una valoración de las acciones por un experto independiente y los acreedores deberán pagar el importe que resulte de la misma. Así, si el precio aplazado es mayor que los importes adeudados, la diferencia será abonada por los fondos acreedores. Y si es menor, en cambio, estos tendrán un derecho de crédito por el importe de la diferencia. Tras el acuerdo de refinanciación hace cuatro años, los acreedores se hicieron con el 49% de las acciones mediante la capitalización de 333 millones de euros de euros.

El resto de la deuda, que se elevaba a 242 millones de euros y de la que quedan pendientes 140 millones fue considerada "como deuda sostenible y permanecerá como deuda financiera a largo plazo", con vencimientos entre 2025 y 2026.La opción de compra puede ejercitarse si hay un incumplimiento que no haya sido subsanado y vence una vez que se haya amortizado íntegramente la deuda. Deoleo, que entró el año pasado en números rojos, mantiene, en cualquier caso, que "cumple con todos los requisitos de cumplimiento de covenants pertinentes establecidos en cada momento y, asimismo, estima que no existen aspectos previsibles que pudieran influir negativamente sobre su cumplimiento". La compañía está obligada a presentar, no obstante, un informe trimestral que certifique que se están cumpliendo todos los requisitos exigidos por los acreedores, ya que en caso contrario podría ejecutarse alguna de las garantías establecidas.