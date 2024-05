Una armada española conquista los pubs ingleses a ritmo de bulería

"De la bebida no me quito, de la bebida no me aparto" cantaba Camarón de la Isla hace muchos años. Esta bulería la entonó en un descanso durante una calurosa sesión de grabación del mítico disco de "Soy Gitano" en 1989, pero con una letra improvisada y adaptada al momento en el que los músicos se relajaban y se refrescaban con cerveza.

Su "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto" de aquel día quedó registrado en una grabación inédita hace 35 años que este año ha servido a Heineken, propietaria de la marca, para dar forma a Gitana, la campaña de publicidad en la que la cervecera reivindica sin complejos su carácter andaluz y universal.

La enseña fundada por la familia Osborne hace más de un siglo forma parte del imaginario colectivo andaluz como las muñecas de la bailaora flamenca de la empresa gaditana Marín, que colonizaron los televisores y estanterías de medio mundo, y sobre la que también pivotan los spots de una campaña de Cruzcampo que apuesta por poner el acento en ese carácter marcadamente andaluz como reclamo.

"El reto tras la campaña en la que recuperamos a Lola Flores era enorme y decidimos dar un paso muy arriesgado con la muñequita gitana de protagonista de una fábula en la que cobra vida y emprende un camino de empoderamiento", aclara María Ruiz Sanguino, responsable de Marketing de Cruzcampo. "Nos gusta reinterpretar las raíces, estar orgullosos de nuestros orígenes y singularidades, pero con un punto de modernización, mirando al futuro mediante una fase de empoderamiento", añade.

Público británico

Este reclamo de lo regional, no se dirige solo al casi millón y medio de hogares andaluces donde está presente la marca, sino también a los otros millones de consumidores extranjeros que cada año disfrutan temporalmente de ella durante sus vacaciones en las costas andaluzas y a los que la cervecera ahora quiere ir a buscar a sus países de origen, Según datos del INE, 81.000 ciudadanos británicos residen en Andalucía y otros 2,4 millones acuden a esta comunidad en vacaciones.

Con estas bases de reconocimiento de marca, Cruzcampo decidió desembarcar en abril de 2023 en el Reino Unido para crecer tanto a través de bares y restaurantes, como del canal de distribución. Un año después, los datos avalan su decisión con su presencia en cerca de 10.000 pubs del país y en el 68% de los supermercados.

Para adaptarse a los patrones de consumo locales, la compañía redujo la graduación de su especialidad lager a unos 4,4 grados alcohólicos, una fórmula con la que han logrado llegar hasta lo más profundo de la cultura pop británica al haber conseguido instalar un grifo de la cerveza de Camarón en The Cavern, el icónico local de Liverpool donde The Beatles empezaron a engrandecer su leyenda y en el que ya se han servido 25.000 pintas de Cruzcampo, lo que equivale a algo más de 250 barriles.

Aunque la marca de Heineken está presente también en otros países como Francia, Italia, Países Bajos o Japón, la multinacional parece muy decidida a ganar los corazones de los británicos, público al que ha dirigido su campaña más reciente 'Choose to Cruz, Cruzcampo' y en la que un repartidor recorre Sevilla sobre un barril de cerveza para incitar al consumo al público angloparlante con su 'Elige Cruz, Cruzcampo'.