Armas ilegales disfrazadas de otra cosa a la venta en Aliexpress

La legislación española es clara en materia de armas: "Solo pueden llevarlas los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de vigilantes, cazadores, tiradores deportivos y las personas que acrediten una necesidad de autodefensa".

Para que un arma sea considerada como tal no es necesario que se trate de un Kalashnikov, que sin duda lo es; también tienen esa consideración otros productos en principio menos lesivos y en ocasiones con un aspecto menos agresivo que, en todo caso, están totalmente prohibidos en España, especialmente las pistolas eléctricas, más conocidas como táser.

La legislación marca que una pistola táser es un arma prohibida para cualquier civil. Así lo describe el artículo 5.1 del Reglamento de Armas en su apartado C (Real Decreto 137, de 29 de enero 1993).

La tenencia de armas la regulan los artículos 563 y 564 del Código Penal, y la compra, incluidas las pistolas táser, se basa en la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las penas por tenencia de armas prohibidas varían según se trate de semiautomáticas, automáticas, rectificadas o eléctricas de defensa, además de las que han visto modificadas sus características de fabricación. Disponer de un arma de manera ilegal puede conllevar incluso penas de prisión de 1 a 3 años.

Al margen de su ilegalidad, el precio de una de estas pistolas eléctricas puede variar entre 80 y más de 2.000 euros en una tienda especializada, pero Aliexpress es otro mundo y en la plataforma de comercio asiática no es solo que podamos encontrarlas, es que hay multitud de modelos desde apenas 12 euros.

Eso sí, igual no las encontramos como "pistola eléctrica", sino como otras cosas, como "juguete modelo", "muñeca de acción". ..

Las pistolas táser no son los únicos productos ilegales que vende Aliexpress. Podemos encontrar también puños americanos que nos venden como "abrebotellas", un objeto que también está considerado un arma en España y está totalmente prohibida.

Aliexpress, además, no tiene ningún complejo en publicitar este tipo de productos que no son legales en sus redes sociales.

"Figura de soldado" o "muñeca de acción"

Aunque luego citan "Taser" sin complejo alguno, en las características de la pistola eléctrica de ZYTOYS se menciona que es una "figura de soldado". También aseguran que es un "juguete", ojo, e incluso una "muñeca de acción" con "accesorios de regalo".

El objeto ilegal está rebajado de 17,13 euros a solo 12,67 euros y puede adquirirlo cualquiera en Aliexpress, ya sea un adulto o un niño, puesto que, además de que se publicita como un "juguete", nadie de la plataforma va a preguntar la edad del cliente.

Hay muchos más modelos, incluso de formas caprichosas, y todos cuestan menos de 20 euros. Y también hay artículos que se repiten con otros precios, como la pistola amarilla de la imagen.

Igualmente se oferta por 14,01 euros, pero además mencionan que sirve como "regalo de cumpleaños" y como "decoración de habitación de escritorio". Como siempre en Aliexpress, ojo con lo que cuesta el envío, porque en ocasiones el importe llega a quintuplicar el precio del artículo.

Bonito "abrebotellas"

Encontrar en la plataforma china un puño americano, un arma prohibida en España y en muchos otros lugares, es bastante fácil, aunque a lo mejor hay que recurrir a buscarlo como "abrebotellas". Concretamente hay un modelo que se describe como "abrebotellas de protección de seguridad de fibra de vidrio, nudillo de latón, autodefensa".

Seguro que no abundan los "abrebotellas" de "fibra de vidrio", pero ya que se planteen como "autodefensa"... Moran también en Aliexpress otros puños americanos cuya descripción se ajusta más a la realidad, como este otro modelo por 3,70 euros que simplemente se describe como "cuatro dedos".

Para lluvias de todo tipo

Mary Poppins era capaz de volar con su paraguas, pero con este otro objeto podría sembrar el pánico. Se trata de un artículo bastante peliculero, un "paraguas de hoja de autodefensa" que alberga en su interior una especie de amplio punzón.

Parece un objeto peligroso, pero lo peor es que en la descripción no se aclara si funciona como el paraguas que se presupone que es o simplemente como arma blanca.

Pistolillas de dedo

Con este objeto probablemente no mates a nadie, pero también puede hacer daño. Hay muchos modelos y muchas descripciones del artículo en Aliexpress, pero básicamente se trata de un objeto que lanza pequeñas y en principio inodentes balitas.

Nunca se sabe bien su verdadera dimensión, ya que para este tipo de productos en el portal chino se emplean descripciones del tipo "anillo de párrafo antiestrés" o incluso "juguetes sensoriales para autismo".

El tiragüitos del siglo XXI

Este otro objeto que sale por solo euro y medio lo describen como "tirachinas de bolsillo para juegos al aire libre, catapulta de caza, camping, entretenimiento, juguetes, mini flecha de arco con bola de acero, jacht speelgoed", se corre el riesgo de sacarle un ojo a alguien como "entretenimiento".

Este objeto es un tiragüitos de toda la vida, que los niños hacían con la boca de una botella de plástico a la que fijaban un globo, y en lugar de lanzar bolas de acero se tiraban garbanzos. Ya era peligroso, pero, sin duda, con la "bola de acero" el objeto adquiere una nueva y preocupante dimensión.

Alegales y absurdos

En todo caso, tanto las pistolilla de dedo como el tiragüitos probalemente no alcancen la dimensión de armas y por lo tanto su venta no sea ilegal, pero, al mergen de si "desestresan" o no, que está por verse, ¿para qué comprarlos?

Además de los objetos disfrazados que seguro son armas, como las pistolas táser o los puños americanos, en Aliexpress hay a la venta todo tipo de armas blancas, desde dagas a machetes, pasando por cuchillos de toda clase y condición, cuya venta no es ilegal.

Pero también hay otras armas de filo más enrevesadas. Además de los paraguas que esconden un arma blanca, existe al menos un "bastón retráctil de autodefensa" que es exactamente eso: un bastón, pero que se abre y cierra cual espada Yedi cuando se haga necesario.