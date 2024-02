Dime cuánto reciclas y te diré qué pagas por la tasa de basuras: la nueva propuesta de Ecoembes

Aumentar la economía circular mediante la reducción de los residuos, la reutilización y el reciclaje. Con ese objetivo, Ecoembes ha planteado ligar la tasa de las basuras que paga cada hogar al porcentaje que recicle cada ciudadano.

"Es algo que se está haciendo ya en algunos municipios del País Vasco, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La idea es distribuir tarjetas personalizadas, que pueden descargarse incluso en el teléfono móvil y que sirvan para abrir los contenedores, con lo que se puede saber cuánto recicla cada persona y primar así a quien mejor lo haga", explica Rosa Trigo, la directora general de la entidad, que gestiona en España el reciclaje de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y el azul. Es decir, los destinados al plástico, las latas o los envases de brik y el papel y el cartón respectivamente.

Creada en 1996 para responder a las obligaciones derivadas de la Ley de envases de 1997, que exigía ya a las empresas ocuparse del reciclado de los envases domésticos que ponen en el mercado, Ecoembes afronta ahora un proceso de renovación ante el nuevo marco regulatorio. La directora general de la entidad explica así que en el "plan estratégico 2024-2026 que ponemos ahora en marcha, con el horizonte en 2030, marca un cambio de posicionamiento que va más allá del reciclaje".

Ante la introducción de nuevos Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap), organizaciones sin ánimo de lucro similares a Ecoembes constituidas por las empresas, el objetivo principal pasa así por ampliar y diversificar la oferta. "No solo vamos a gestionar también los envases industriales, sino que queremos ir mucho más allá del reciclaje de los residuos y realizar además una oferta personalizada para nuestras 15.000 empresas adheridas, ofreciéndoles una gestión integral de sus envases", explica Trigo.

Una ventanilla única

Se trata así, según dice de que Ecoembes se convierta en una "ventanilla única", que ofrezca no solo herramientas y soluciones al ecodiseño y todas las demás obligaciones medioambientales, sino que permita, además administrar la certificación y desarrollar planes de formación gracias a su know how y aprendizaje adquirido en estos últimos 28 años. En España, la tasa de reciclado se sitúa ya en el 74%, lo que nos sitúa entre los diez países europeos con una mayor proporción y el objetivo, según Trigo, "sería entrar en 2030 entre los cinco primeros". La directora de Ecoembes reconoce la preocupación de las empresas por el tsunami regulatorio, tanto a nivel nacional como comunitario, pero apunta también a que la regulación ayuda a que se avance en el objetivo marcado por la Unión Europea para que en 2030 el cien por cien de los envases sean reciclados y reciclables.

Para avanzar hacia esa meta, una de las prioridades pasa de hecho por el control del fraude, algo que con la nueva regulación es más fácil gracias a la obligatoriedad de estar inscrito en un registro para poder poner envases en el mercado. "Lo que tiene que haber es estabilidad. Saber cuál es el horizonte y cómo llegar", dice Trigo.