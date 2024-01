El reflotador de empresas Navarro Bernal puja por HJM, proveedor de Zalando

El Grupo Navarro Bernal, conglomerado de compañías del empresario sevillano José Manuel Bernal, ha presentado una oferta por la empresa murciana Hijos Juan de Martínez (HJM), histórico proveedor de cuero en Lorca (Murcia) para compañías internacionales como Zalando, así como otros grandes distribuidores y firmas de moda como la catalana Mango.

La compañía ha presentado una oferta por la unidad productiva de esta empresa, que se declaró en concurso de acreedores a finales de 2023. El proceso, que se dirime ahora en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Murcia, deberá resolverse en las próximas semanas.

El administrador concursal designado ha sido el despacho de abogados Aseproem, que ha gestionado procesos similares en la Región de Murcia. Hijos de Juan Martínez (HJM) es una histórica empresa de la Región de Murcia con 75 años de antigüedad y está dirigida en la actualidad por la tercera generación de los fundadores. La compañía ha sido proveedor de grandes empresas, como la firma de moda Mango, así como también de Zalando -al menos hasta mayo de 2022, según los registros de la empresa alemana-.

En concreto, HJM ha actuado para el gigante alemán de moda como proveedor de segundo nivel (Tier 2, en la jerga del sector), aquel en el que se engloban los principales fabricantes de materiales finales los productos como zapatos y accesorios (el nivel 1 lo ocupan aquellos fabricantes involucrados en la etapa final de fabricación del producto y en su embalaje para el envío). Al igual que HJM, otras fábricas españolas Tier 2 para Zalando son Abellan e Hijos, Union for Leather, Poveda Textile o Sánchez Agulló.

La oferta para rescatar la empresa ha sido lanzada por Grupo Navarro Bernal, conocido por adquirir otras empresas en apuros. Así lo ha hecho en los últimos años hasta contar ya con un universo de compañías en distintas regiones de España que superan ampliamente los 200 trabajadores. El grupo que dirige este empresario sevillano está compuesto por negocios del sector de la medicina, alimentación o el tratamiento de agua y desalinización, entre muchos otros. Todas estas firmas suman una facturación cercana a los 60 millones de euros.El creador de este grupo es José Manuel Navarro Bernal, quien, en una entrevista con ABC, explicaba que todas sus empresas son "independientes las unas de las otras" y "no se consolidan las cifras del grupo", porque "cada una tiene su propia actividad y diferentes socios".

HJM entró en concurso a finales de 2023 tras varios años de vaivenes. El año 2020 fue un punto de inflexión y un ejercicio en el que redujo sensiblemente sus ventas. El motivo:los principales clientes de la piel -la moda y el calzado- como a los sectores más afectados, ya que los confinamientos y las restricciones de viaje provocaron que el comportamiento de compra de los consumidores cambiara drásticamente y que los ingresos de HJM se redujeran un 26%.

Condiciones de compra

Los términos de la oferta de Navarro Bernal por HJM pasan por subrogar más del 70% de los empleados actuales de HJM. "Los trabajadores seguirán conservando los mismos derechos, sin pérdida de antigüedad y continuarán realizando la misma actividad que hasta la fecha. Asimismo, se garantiza la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo", reza la documentación consultada.

La estructura de la operación pasa por crear una sociedad ad hoc (Servicuir) que asuma todos los activos de HJM. La mercantil, no obstante, no ha podido constituirse "debido a la premura de los tiempos no ha sido posible tenerla constituida antes de la presentación de la oferta", añade.

La oferta de la compañía está pendiente de autorización judicial, por lo que la adquisición no está garantizada. De hecho, el grupo ha pujado sin éxito por otras empresas años atrás. Así sucedió con la empresa de transportes Crulogic, fundada hace 50 años con el objetivo de ser el transportista de la cerveza de Cruzcampo, que terminó en manos de Transportes Jurado, con sede en Jaén, tras una reñida puja en la que participó también el Grupo Pantoja, conocido por sus intereses en el mundo del transporte por carretera y en la carga por ferrocarril.