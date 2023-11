Lidl alcanzará los 700 supermercado en 2024 a pesar de haber perdido rentabilidad

"Vamos a superar las 700 aperturas este 2024", afirma el director general Coporativo de Lidl en España, Ferran Figueras. Y agrega que, "tenemos que acompañarlo con inversión en capacidades logísticas. Somos optimistas y creemos que podemos llegar a tener 1.000 tiendas en el territorio español. Vemos mucho potencial en el mercado español".

Desde Lidl apuntan que están muy satisfechos con su evolución en el mercado español a pesar de que han perdido un 15% de su rentabilidad. "El año pasado cerramos con un beneficio neto de, aproximadamente, 192 millones de euros, un valor absoluto muy similiar al año anterior. Esto supone que ha mermado nuestra rentabilidad y es algo que no nos averguenza decirlo. La distribucion ha hecho un esfuerzo muy importante a la hora de no trasladar los precios al consumidor. Hemos renunciado a rentabilidad, pero también es cierto que hemos tenido que asumir costes a causa de la inflación y para no retrasmitirlos al consumidor", apunta Figueras.

Respecto a las expecitivas para cierre del ejericio, Figueras señala que "esperamos que las ventas sean a doble dígito, aunque es un poco pronto para hablar de ingresos porque todavía quedan cuatro meses por delante y está la campaña de Navidad por medio". Además, desde la cadena de supermercado explican que el consumo ha empezo a mejorar, ya que el consumidor apuesta por un producto de más valor y esto hace que sean optimistas de cara a la campaña de Navidad. "Hemos actuado y seguimos actuando como un muro de contención de la inflacción", expresan.

Lidl invertirá cerca de 300-250 millones de euros de cara al próximo ejercicio. "Seguimos un ritmo muy similar al que hemos tenimos en los ultimos seis años. Nuestra voluntad de crecer en el territorio nacional es real y lo acompañaremos con nuestras capacidades logísticas", expresa el director general Coporativo de Lidl en España.

Lidl en España

A nivel mundial, la cadena es la cuarta operadora mundial; pero en España, se cuela en podio y es el tercer supermercado por cuota de mercado. Durante el último ejericio fiscal, cerrado en febrero de 2023, obtuvo unas ventas netas de 6.079 millones de euros. Seguido de un total de 670 tiendas y 12 plataformas logisticas (además de cuatro futuros almacenes).

La cadena de supermercados también aporta a la economía española. En los últimos seis años, ha incrementado en un 80% su impacto en el PIB. "Por cada euro de beneficio, Lidl genera 14,8 euros adicionales al PIB", señala el director general Coporativo de Lidl en España.

El grupo cuenta con 18.500 empleados. "Por cada empleo directo se crean 8,4 millones indirectos. Además, uno de cada 118 empleos están vinculado a la actividad de Lidl españa", comenta Figueras.