Un conocido supermercado anuncia la venta de croquetas de paella de chorizo por más de seis euros la bandeja

En Reino Unido han sacado al mercado una mezcla culinaria un tanto peculiar con alimentos típicos de España. La encargada de hacer este preparado ha sido la cadena de supermercados británica Marks and Spencer (M&S) y ya se están vendiendo en sus centros.

El producto que han lanzado son unas croquetas de paella con chorizo, algo que impacta porque tradicionalmente se hacen con carne, pescado acompañada de bechamel y se añaden verduras setas. Pero esta fusión no se había visto antes. Están hechas con paella, chorizo, azafrán y bechamel.

No solo impacta los ingredientes con los que se elaboran las croquetas, la bandeja cuesta 5,50 libras esterlinas, que al cambio son 6,36 euros. Este alimento se ha hecho viral porque un usuario vio el producto en una tienda local y la subió a 'X' indignado. Para ello etiquetó a un periodista británico que vive en Madrid, Simon Hunter. Este ha expresado un "No, no, no", al ver la foto.

NO NO NO pic.twitter.com/QwalHhNeOo — Simon Hunter (@simoninmadrid) November 24, 2023

El comentario se ha hecho viral y muchos han saltado para definir estas croquetas como "horror" y otros pedían que se llamase a consulta al embajador británico en España. Al final, el embajador de Reino Unido en España y Reino Unido, Hugh Elliot, ha hablado del tema: "Chorizo, ¡sí! Paella, ¡sí! Croquetas, ¡sí! ¿Todo junto? … M&S, ¿qué has hecho M&S?", le pedía explicaciones a la empresa que ha sacado estas croquetas.

Pero más tarde, Elliot defendió a los supermercados británicos y les quiso dar una oportunidad: "Todavía tengo que probar algo de M&S Foodhall que no me guste... quién sabe, tal vez tengamos que comernos nuestras palabras también".