Ogham o cómo llevar al cliente de las milanesas a la cerveza artesana

El fabricante de la localidad de Río del Plata planea extender su modelo de gran cervecería internacional estrenado en Barcelona con alrededor de cinco locales en España para avanzar en la notoriedad de marca de sus diferentes variedades a través de la experiencia global del formato en hostelería.

Conquistar el paladar del cliente no acostumbrado desde una experiencia global en su cervecería internacional. Esta es la fórmula nada integrista de Fermín Frayssinet, cofundador de la cerveza artesana argentina Ogham hace una década en Mar del Plata, para introducir poco a poco al público en el universo de sus diferentes variedades. Si hace un año estrenaban su fábrica en el barrio barcelonés de Poblenou, desde hace un par de meses, opera con su modelo de cervecería internacional en el centro de la Ciudad Condal con la vista puesta en asentar el conocimiento de marca y seguir creciendo con nuevas embajadas en el resto del país. De momento, la empresa cuenta con otras 15 cervecerías similares en su país natal.

Este ingeniero industrial platense tiene claro el modelo a seguir en su plan de expansión y se mira en el espejo de las grandes cerveceras artesanas surgidas hace 50 años en Estados Unidos. "Cuando arranqué en el proyecto, fue para diseñar la fábrica y no sabía nada de cerveza. Con el tiempo fui aprendiendo y enamorándome de este mundo tan lindo, gracias a la comunidad de cerveceros artesanos de mi ciudad, la más numerosa del país, que me ayudó mucho. Pero siempre tuvimos claro que nuestra producción tendría escala industrial desde el comienzo, partiendo desde una mayor calidad en los procesos", explica Frayssinet. "Para crecer es mejor la unión, algo que funcionó con las cerveceras artesanas de Estados Unidos que hoy se han convertidos en gigantes industriales o han sido compradas por grandes empresas. Pero los cimientos están ahí y transmiten esa filosofía de compartir, de hacer un producto bueno que la gente consuma con total confianza".

Con este enfoque totalmente craft, el modelo de cervecería de Ogham (el alfabeto medieval e el que se escribía el irlandés primitivo), se basa en ofrecer una experiencia redonda donde el foco no está en la cerveza artesana exclusivamente, sino que es un complemento de una propuesta gastronómica con platos locales y guiños argentinos como las clásicas empanadas o las milanesas.

"En el local de Barcelona, por ejemplo, tenemos 12 grifos, donde ocho sirven de forma permanente nuestras especialidades más demandadas como la Golden, la IPA, la Honey o la Barley Wine, pero el resto pinchan otras variedades que van rotando o de marcas invitadas. La cerveza es la estrella, pero también servimos tapas, pizzas, hamburguesas o algunos cócteles", explica Frayssinet. "Si en un grupo de amigos, cuatro toman cerveza y otros cuatro gintonic, si yo no lo ofrezco, no vendrán a mi bar. Y de alguna manera, seguro que uno de esos se anima algún día a probar una de mis cervezas. Para mi, esto es lo que después provoca ese efecto multiplicador del consumo que buscamos. Si logramos que la gente vaya a un lugar por una experiencia y que la cerveza sea una consecuencia, me parece mucho más interesante que forzar el consumo por el producto en sí mismo", resume.

Además de estrenar este local de más de 400 metros cuadrados, los responsables de la marca ya han iniciado un plan de distribución para los más de 200.000 litros anuales con los que ha arrancado la producción de su fábrica de Poblenou y que destinan a vender en formato lata en tiendas especializadas, así como algunos grifos en horeca.

Mientras se consolida su notoriedad de marca, la cervecera no esconde sus planes para crecer en nuestro país en el canal de hostelería con alrededor de cinco nuevas cervecerías en el medio plazo. "Tras la acogida en Barcelona, que ha superado las expectativas, la idea es crecer aquí con al menos un local más y ya estamos trabajando en la búsqueda de local en Madrid, aunque también nos atraen ciudades como Valencia, Málaga o Palma de Mallorca. En definitiva, cualquier ciudad con más de 80.000 habitantes para nosotros es un escenario potencial para abrir una de nuestras cervecerías".

Con la vista puesta en dar el salto al resto de Europa tras afianzarse en España, los responsables de la marca, que ya ha sido validada en Argentina en formato 100% franquiciado, de momento se decantan por crecer mediante una fórmula mixta entre capital propio e inversores. Según sus estimaciones, transformar un local de hostelería en uno de sus establecimientos rondaría una inversión de 400.000 euros, mientras que arrancar de cero con la instalación de una cervecería de Ogham, requeriría alrededor del millón de euros.