Campo (Aecoc): "Hemos sufrido una erosión de los márgenes muy fuerte y este año deberían recuperarse"

El pasado mes de junio, el consejo directivo de Aecoc, máximo órgano de gobierno de la asociación empresarial que reúne a más de 33.000 compañías del gran consumo, nombró a Javier Campo nuevo presidente de la organización. Volvió al cargo después de haberlo dejado en junio de 2021 tras diez años al frente de una de las mayores organizaciones empresariales del país. Lo hizo para sustituir a Ignacio González, que dejó el puesto tras su salida como CEO de Pescanova.

Aecoc celebra entre hoy y mañana en Zaragoza su congreso anual con la presencia, entre otros, del consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras; el de Auchan Retail, la matriz de Alcampo, Yves Claude; el de Makro, David Martínez o el presidente de Microsof, Alberto Granados, entre otros.

¿Cómo está evolucionando el consumo en esta recta final del año, se está ralentizando?

Está siendo un año en el cual aunque las ventas en valor crecen, en volumen están prácticamente planas. Y creemos que de aquí a final de año esa va a ser también la tendencia que vamos a tener, con volúmenes de ventas planos o ligeramente negativos.

¿Y cuánto están creciendo el gran consumo en valor?

Las empresas están creciendo entre un 6 y un 7%, con la inflación de los alimentos por encima del 10%. La diferencia obedece a que los consumidores están yendo a comprar productos más baratos y de menos valor añadido. Están creciendo las proteínas más baratas, como el pollo o el huevo, en detrimento de la carne o el pescado.

¿Y está creciendo la marca blanca?

Sí, por eso mismo. Los consumidores están tratando de ajustar sus presupuestos y eso está impulsando también la compra de productos de marca blanca.

¿Cómo ve el entorno macroeconómico?

Hay mucha incertidumbre, pero la confianza del consumidor se está recuperando con rapidez porque el empleo está yendo bien. Yo creo que si el empleo aguanta y mantiene los niveles actuales, creo que la confianza del consumidor se mantendrá. Estimamos que el PIB crecerá como máximo un 1,5% y el consumo interno estará ahí o ligeramente por debajo, en torno a un 1,3 o 1,4% de crecimiento el año que viene. En cualquier caso, hay dos factores también importantes a tener en cuenta. El primero es que la población española ha aumentado este año en medio millón de personas, lo que supone un crecimiento total del 1,2%; y el segundo es que, como decía antes, el empleo está teniendo una evolución positiva.

¿Qué pediría a los partidos políticos ante la actual situación de incertidumbre?

A mi lo que me parece esencial es que se recupera la capacidad de encontrar consensos básicos porque el verdadero trabajo que hay que hacer en este país de reformas estructurales se tiene que hacer con consenso de los grandes partidos. Y mientras eso no ocurra no haremos las reformas que nos permitirían mejorar nuestra situación, nuestra productividad y nuestra calidad de vida.

¿Cuáles son las reformas prioritarias en su opinión?

Pues ahí tenemos dos temas que mejorar porque nuestro PIB per cápita respecto a los niveles de la Unión Europea ha caído a los niveles que teníamos en la de década los 90 otra vez. Los dos factores fundamentales que considero que hay que mejorar son la tasa de actividad -con un nivel de paro superior al10% hay muchos sectores que no encuentran gente para poder operar- y la productividad, que es un mal crónico de la economía española.

¿Y no hay un problema también de formación teniendo en cuenta que faltan determinados profesionales?

Sí, sí que hay un problema de formación. Primero porque tan solo una cuarta parte de la población universitaria española está cursando las denominadas disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son las más demandadas por las empresas. Y luego, por la formación profesional, en particular la formación dual. Entre todos deberíamos ser capaces de empujarla. Creo que sería fundamental para reducir la lacra del 28% de paro juvenil.

¿Qué estimaciones de inflación tienen en Aecoc, especialmente en alimentación?

Nuestra voluntad y nuestro esfuerzo está en conseguir que bajen los precios. Lo que pasa es que hay muchos factores externos que no controlamos nosotros. Nuestra estimación es que la inflación acabará este año en el 3,7% y el que viene en el 3,6%.

¿Y la alimentación?

No tenemos una estimación en particular de lo que puede pasar con la inflación de los alimentos, pero el año que viene deberíamos conseguir que los precios bajaran, aunque como digo eso es algo que depende de factores que no controlamos nosotros.

Los costes empresariales, de hecho, siguen siendo muy altos....

Sí, hemos tenido una erosión de los márgenes muy fuete en los últimos años, tanto en 2021 como en 2022. Yo no tengo todavía la información, pero creo que en este ejercicio deberían recuperarse los márgenes en alguna medida porque es absolutamente necesario para que las empresas puedan recuperar empleo.

¿Están perdiendo las empresas españolas competitividad en los mercados internacionales?

No, no creo que haya una pérdida de competitividad porque aunque aquí la inflación es alta, también lo es en el resto de la Unión Europea, incluso más alta de media. No creo por ello que nuestras empresas tengan un problema de competitividad fuera.