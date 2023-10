El campo planta cara a la ofensiva de Sumar contra la renovación del glifosato

Organizaciones agrarias, cooperativas, productores hortofrutícolas y asociaciones de agricultura de Conservación han mostrado su respaldo al apoyo que el Ministerio de Agricultura ha dado a la propuesta de la Comisión Europea de renovar 10 años más el uso del glifosato, para el que la coalición de Yolanda Díaz pide la prohibición.

Otra grieta entre los socios de Gobierno en materia agroalimentaria y nuevo motivo de zozobra para el campo español. Cuando todo estaba encauzado para la renovación en Europa del herbicida más utilizado en el mundo, la coalición de Yolanda Díaz ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición para que España rectifique su apoyo la propuesta de la Comisión Europea de renovar la autorización del glifosato durante diez años.

España fue uno de los países que mostró su apoyo en el Comité Permanente de Plantas, Animales y Pienso de la Unión Europea a la ampliación del uso del glifosato, que no salió adelante al no conseguirse una mayoría cualificada (del 55% de los miembros de la Unión Europea que representen al menos el 65% de la población total del bloque). La decisión se llevará al Comité de Apelación, en el que previsiblemente se repetirá la situación, por lo que será la Comisión Europea la que tenga que sacar adelante finalmente la propuesta por coherencia con sus recomendaciones a los países miembros.

La propuesta del Ejecutivo comunitario se basaba en un informe de la Agencia de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés) en el que no había identificado ningún ámbito de preocupación crítico en la revisión de la sustancia activa glifosato, en relación con el riesgo que representa para los seres humanos, los animales o el medio ambiente. El estudio, el más exhaustivo realizado nunca, está compuesto por más de 180.000 páginas, basado en más de 2.400 estudios tanto públicos como privados.

La Comisión Europea debe tener encima de la mesa una decisión definitiva antes del 15 de diciembre, fecha en la que expira el plazo de renovación de una sustancia que se lleva utilizando desde hace más de 50 años en todo el mundo. El agrario no es el único uso que se da a los productos fitosanitarios con este principio activo, y son fundamentales para las limpiezas de vías férreas y carreteras y evitar la propagación de posibles incendios.

El glifosato, sustancia activa de varios herbicidas, fue clasificado en 2015 como "probable cancerígeno" para seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA por sus siglas en inglés) dictaminó el año pasado que la evidencia científica disponible no permitía clasificar el glifosato como cancerígeno.

La actual autorización del glifosato en la UE, renovada en 2017 por cinco años, expiró el 15 de diciembre de 2022, pero fue prorrogada por un año a la espera de una evaluación científica.

Aunque para el sector agrario, la renovación debería extenderse por 15 años en vez de por 10 años, al igual que ocurre en otras sustancias fitosanitarias, se ha apresurado a defender el 'si' al glifosato del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en las instituciones europeas, y pide al Gobierno que "se mantenga firme" en su decisión.

Prohibición en España

Y es que Sumar, uno de los socios del Gobierno, se ha mostrado radicalmente a la postura española en la UE sobre el glifosato. La coalición que lidera Yolanda Díaz ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Ejecutivo a que rectifique su posición sobre la renovación de la licencia y a iniciar los pasos para la prohibición total de este herbicida en España.

Aunque en medios agrarios se da poco recorrido a esta iniciativa parlamentaria dada la inactividad de las Cortes, no se oculta la preocupación que la posición de la coalición de Yolanda Díaz pueda tener en el caso de que Pedro Sánchez logre los apoyos suficientes para formar gobierno ya que el visto bueno de la UE al glifosato no impide que los Estados Miembros puedan prohibirlo a título particular.

La reacción del sector agrario no se ha hecho esperar. La Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), integrada por las organizaciones de agricultores Asaja, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos, AEAC.SV, han mostrado su total respaldo al ministro de Agricultura.

Para ALAS, la postura española en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos es "una decisión acertada" que se fundamenta en el criterio científico, y una clara muestra de apoyo del Gobierno al sector productor español y del conjunto de la Unión Europea.

La decisión de votar a favor conlleva, además, un impacto positivo directo para los consumidores españoles y europeos. "En un contexto de inflación, se podrá seguir empleando una herramienta que contribuye a la productividad agrícola y que permite llevar a los hogares productos seguros y sostenibles sin encarecer innecesariamente el coste de producción", aseguran.

Alas recuerda que "el glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura. Nuestros cultivos se desarrollan en un medio ambiente donde tienen que competir con las malas hierbas por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol, lo que puede llevar a grandes pérdidas. Necesitamos controlar estas malas hierbas para poder cultivar con éxito. Para ello, llevamos cerca de 50 años utilizando el glifosato de forma segura".

Recuerdan que la propia EFSA, "la autoridad competente europea de la que nos hemos dotado los ciudadanos de la UE", ha determinado tras rigurosos estudios científicos, que "el glifosato es seguro para los usos a los que está destinado. El criterio científico es la mejor y única garantía para el desarrollo de una producción agroalimentaria sostenible y segura".

Desde la asociación que preside Ignacio Senovilla, de UPA, se añade que "la evidencia científica, además, arroja que el glifosato contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la UE en la lucha contra el cambio climático al permitir que los agricultores adoptemos prácticas de agricultura regenerativa, como la agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y mejora la calidad del agua. Estas prácticas agrícolas permiten una gestión proactiva para la mejora de la calidad de la tierra y para evitar la pérdida de suelo fértil por elementos como la erosión o la escorrentía".

Por todo ello, reclaman al Gobierno "que se mantenga firme" en su decisión que, amparada en el criterio científico, resulta esencial para la sostenibilidad y competitividad de la producción agroalimentaria, siendo un modelo para sus homólogos europeos en la toma de decisiones basadas en la ciencia.

Medidas correctoras

La EFSA no ha identificado ningún ámbito de preocupación crítico en su revisión por pares de la evaluación de riesgos de la sustancia activa glifosato en relación con el riesgo que representa para los seres humanos, los animales o el medio ambiente.

No obstante, recomienda en su uso "medidas de mitigación de riesgos" relativas a los alrededores de las zonas donde el glifosato haya sido aplicado.

En especial, recomienda el establecimiento de "franjas de protección" de 5 a 10 metros en esas zonas y el uso de boquillas reductoras para minorar la dispersión del producto

También pide a los Estados que presten atención al impacto sobre los pequeños mamíferos y garantizar la protección de las aguas subterráneas que puedan quedar expuestas por infiltración.