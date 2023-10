El jeque Al Thani valora su 5,53% en El Corte Inglés en 606 millones para su venta en 2025

El jeque catarí Al Thani ha valorado la participación del 5,53% que tiene en El Corte Inglés en un importe total de 606 millones de euros de cara a su posible venta en 2025.

El inversor ha llevado a cabo la valoración de acuerdo con el método de descuento de flujos de caja teniendo en cuenta las previsiones de la propia empresa para el periodo de cinco años entre 2023 y 2027, según consta en las cuentas consolidadas de Regis Holdings.

Esta firma, a través de la cuál gestiona desde Luxemburgo sus inversiones en hoteles, inmobiliario y distribución tanto en Europa como en Estados Unidos, controla el 100% de Primefin, la sociedad propietaria de las acciones de El Corte Inglés. En las cuentas, la sociedad explica que se ha anotado una plusvalía de 139,5 millones por su inversión en El Corte Inglés. Al Thani era propietario del 11,07% del capital pero acordó la venta de otro 5,53% del capital a la propia compañía en junio del año pasado.

Aunque, en un principio la operación se pactó por un importe de 387 millones, acabó cerrándose finalmente en 500 millones de euros. La decisión de vender las acciones que le quedan no es todavía firme, pero todo indica que acabará también ejecutándola.

Desinversión

Además de la última desinversión, en 2018 pudo aumentar su participación en un 2,25% adicional convirtiendo los intereses del préstamo en acciones, pero prefirió cobrarlo en efectivo, por un total de 225 millones. Y hay que tener en cuenta ahora, además, que tras vender la mitad de su participación ha abandonado el consejo de administración de El Corte Inglés.

La valoración realizada ahora por Al Thani implica que valora el cien por cien del grupo de grandes almacenes en 11.433 millones de euros y que prevé una revalorización del 21% sobre el precio que se pagó el año pasado por un paquete accionarial. El jeque acordó su entrada en el capital de El Corte Inglés en 2015 tras la concesión de un préstamo participativo por mil millones, que le permitió hacerse tres años después con un 10% de las acciones.

Su intención inicial era ir aumentando la participación con el objetivo de que el grupo acabara saliendo a bolsa. De hecho, es un compromiso que figuraba en el contrato que se firmó hace ocho años. El Corte Inglés llegó un acuerdo similar con Mutua en 2021, por el que la aseguradora adquirió el 8% del grupo de distribución por 555 millones de euros en 2021 y la empresa que preside Marta Álvarez se comprometió a poner en marcha la salida a bolsa a partir de 2028.

Es un compromiso que no incluía ni una fecha exacta ni una hoja de ruta concreta, pero sí una penalización para El Corte Inglés en el caso de no dar el salto al parqué en la fecha tope. Aunque El Corte Inglés ha ido adecuando su estructura a la de una cotizada, no contempla por ahora, sin embargo, esta opción.