Crisis en la DO Rueda: Asaja pide medidas por los bajos precios y los excedentes de vino

Asaja Valladolid ha pedido por carta al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas que convoque una 'Mesa de Crisis' de la D.O. Rueda en la que participen las organizaciones agrarias, bodegas, cooperativas y administración para abordar la problemática del precio de la uva y la grave situación existente en esta emblemática zona vitivinícola de la provincia.

Esta decisión, es una de las medidas adoptadas por el Grupo de Trabajo de ASAJA Valladolid para la Denominación de Origen Rueda, tras su reunión el pasado 4 de octubre, para analizar la vendimia y la puesta en conocimiento de la administración, de las malas prácticas llevadas por varias bodegas que han ofrecido contratos por la uva por debajo de los costes de producción, incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria.

Este Grupo de Trabajo de ASAJA Valladolid también ha acordado otras cuatro propuestas principalmente. Una de ellas, solicitar a las Administraciones, dotación económica para el arranque de viñas motivada por los elevados excedentes de uva y vino que tiene esta de denominación tras la incontrolada plantación de viñedos de los últimos años.

En la recién finalizada campaña de vendimia y pese a la importante reducción de rendimientos, los precios de la uva no han sido capaces de repuntar y ni siquiera toda la uva ha podido entrar en las bodegas acogidas a la D.O Rueda, teniendo que salir parte de la producción hacia otros destinos.

También, se propuso estudiar y valorar una reducción temporal del techo productivo por hectárea que ahora mismo está situado en los 10.000 kilos por hectárea. Los representantes de ASAJA Valladolid en el Consejo Regulador, informaron de la complejidad técnica de esta medida, ya que se tiene que argumentar en base a conseguir una mejora de la calidad.

Sobre esta propuesta, se puso en duda, por parte de algunos de los viticultores, que esta medida repercuta en un aumento de precio de la uva. De todas formas, los representantes de ASAJA Valladolid en el Consejo Regulador, recogieron la propuesta.

En tercer lugar, se propuso en esta reunión, retirar la orden de protección autonómica de la palabra "Verdejo" ya que no se puede utilizar en mostos parcialmente fermentados, vinos de mesa, frizzantes, etc. producidos en Castilla y Leon lo que favorece la salida de uva verdejo de la D.O. Rueda, para elaborar ese tipo de vinos fuera de la región.

Por último, se puso encima de la mesa también, la posibilidad de impulsar una elaboradora (Cooperativa) de graneles, que garantizase, la colocación y el precio para una serie de viticultores que tienen dificultades en encontrar salida.

A la espera de una contestación del consejero de Agricultura y ganadería de la Castilla y León, ASAJA Valladolid recuerda, que durante la pasada vendimia en Rueda, puso en conocimiento de la Administracion que una gran parte de las bodegas de esta denominación han ofrecido precios que rondan de media los 35 céntimos cuando los costes de producción este año han estado sobre los 50 céntimos, algo que es ilegal según la Ley de la Cadena Alimentaria.

Estas denuncias, valoradas positivamente por los socios y viticultores de la zona, y que ASAJA Valladolid va a seguir realizando cuando se detecten, se consideraron un buen punto de partida, aunque ahora es necesario seguir dando pasos como la creación de esta "Mesa de Crisis".