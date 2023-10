Popeyes pone rumbo a Italia y a los 200 locales con una facturación de 100 millones en 2023

En menos de 4 años de presencia en nuestro país, Popeyes ha alcanzado ya los 100 locales operativos y más de 3.000 empleados de la mano de Restaurant Brands Iberia (RBI), masterfranquiciado de la marca de pollo frito al estilo de Louisiana en España y Portugal, así como de Burger King y Tim Hortons. Ahora, la cadena se plantea cumplir el objetivo de llegar a los 200 restaurantes en año y medio.

"Esperamos cerrar el año fácilmente alcanzando los 100 millones de facturación y seguir creciendo hasta los 120 locales, de los cuales 100 serán propios, lo que habla claramente de la fuerte apuesta que hacemos por la marca", explica Sedano, quien también avanza que están muy cerca de hacerse con los derechos para expandirla en Italia ya en 2024, además de España y Portugal.

En este sentido, el director general de la enseña, recuerda que España se ha convertido en un hub de innovación para Popeyes en diferentes aspectos como el de la oferta, con la apuesta por servir cerveza o pollo a la plancha, los avances en digitalización en las cocinas, las funcionalidades de los quioscos de autopedido, el diseño de los los locales para adaptarse a nuevas necesidades de consumo y criterios de sostenibilidad o la plataforma para niños que ya se está extendiendo a otros países. "Esta confianza de los propietarios de la marca por el trabajo RBI hizo que por primera vez en 50 años la convención anual de Popeyes se haya celebrado en 2023 fuera de Estados Unidos, en España", recalca Sedano.

El directivo de RBI también destaca la relevancia adquirida por la marca desde que desembarcara en suelo español a finales de 2019 a pesar de la pandemia y de la inflación, ya que "en muy poco tiempo hemos conseguido que casi dos tercios de la población española ya conozcan la marca a pesar de que nuestra presencia geográfica no alcance esa proporción. Nos da una idea de que estamos haciendo bien las cosas a pesar de ser unos recién llegados a un sector en el que tenemos un gran margen de crecimiento para convertirnos en lideres en el medio plazo con 400 locales. El sector del pollo ha sido el de mayor crecimiento en restauración organizada y no dejan de salir nuevos conceptos en torno a este producto incluso dentro del casual dining. Es algo que no va a parar y nos beneficia".

Modelo fiable

Esta confianza llega avalada por una trayectoria más de tres años en el que el modelo de Popeyes, según Sedano, ha demostrado su fiabilidad y buen funcionamiento en contextos de inflación e inestabilidad con rentabilidades de doble dígito y manteniendo los planes de expansión sin subidas de precios. "Mantenemos nuestros planes desde la seguridad de habernos convertido en un valor refugio e incluso en un destino gracias a la calidad de nuestro producto que es diferencial en el mercado; nadie tiene los nuggets que ofrecemos con los trozos de pechuga fresca", añade Sedano.

Durante un acto de celebración de su apertura número 100 en España, la marca quiso hacer gala de los tres pilares que caracterizan su oferta desde su nacimiento, el sabor del pollo, la diversión y el buen rollo y la apuesta por unos productos frescos de calidad que se cocinan in situ por un chef para conseguir un sabor diferencial gracias a unos proveedores de proximidad.

Algunos de estos proveedores han acompañado a la marca en su expansión, incluso proyectándolos en otros mercados europeos, como Catalina Food Solutions, la firma murciana encargada de elaborar su mezcla de 10 especias para el sazonado cajún del pollo, o la santanderina West Packaging, que elabora sus envases y soportes con cartón 100 reciclado y ha diseñado el embalaje de los menús infantiles que se están implantando en el resto de Europa. Esta lista se engrosa con firmas como Acesur, que a través de Coosur en Jaén suministra a la cadena de aceites, vinagres y fabrica las salsas exclusivas de la marca; Ubesa, que aporta todas las piezas de pollo fresco desde Segovia; la oscense Harinas y Sémolas de Villamayor, responsables de la mezcla de grano de trigo y cebada con la que se elabora la harina; las verduras frescas murcianas de Kernel; o Europastry, que elabora en Tarragona la receta exclusiva del pan brioche de la enseña.