Guerra entre turroneros de Jijona y agricultores por el origen de las almendras

La decisión del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de Jijona y Turrón de Alicante de modificar sus pliegos y no incluir en ellos de forma específica el origen español de las materias primas, especialmente de las almendras ha despertado malestar entre los agricultores valencianos.

El sindicato agrario La Unió ha decidido acudir a la presión política, después de que se haya desestimado por parte de Conselleria de Agricultura el recurso de reposición ante la modificación de los pliegos de condiciones de la IGP Jijona y Turrón de Alicante. En ese recurso, La Unió consideraba que la desaparición en el texto del origen de las materias primas "da vía libre a los fabricantes de turrón, amparados en la IGP, para utilizar sin ningún tipo de restricciones, almendras producidas en cualquier parte del mundo".

Para desestimar ese recurso, Agricultura argumentó que el lugar de procedencia de las almendras no tiene relevancia en la obtención del producto de las IGP Turrón de Jijona y Alicante ni mucho menos afecta a la calidad de este. Desde el sindicato aseguran que el origen de la materia prima sí puede afectar a la calidad y diferenciación del producto, sobre todo en cuanto a la variedad de almendra usada.

Este cambio se produce en un momento en que los precios que perciben los productores "son ruinosos, sobre todo los de la variedad autóctona Marcona, con importaciones al alza y la amenaza de los industriales para aprovecharse de la marca con almendras de fuera", según el sindicato.

Por ello La Unió Llauradora ha decidido reivindicar directamente a la Conselleria de Agricultura y a la Presidencia de la Generalitat a trabajar para que los fabricantes de turrón amparados en las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilicen almendras producidas en la Comunidad Valenciana.

Quitar ayudas públicas

Entre las medidas que reclama, pide que se excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Conselleria de Agricultura, mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en el territorio valenciano.

"No se entendería que reciba ayudas o subvenciones públicas de Agricultura una entidad que no usa prioritariamente productos agrarios producidos en la Comunitat Valenciana", señala la organización. También reclama que se favorezca e incentive económicamente a aquellos turroneros que certifican el origen de la almendra local en la elaboración de los turrones, estén o no amparados por la IGP Jijona y Turrón de Alicante.