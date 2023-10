El sector 'retail' ve el futuro en la tecnología y el análisis del dato

El comercio encara enormes desafíos por el contexto económico, los diferentes modelos de negocio y un cliente cada vez más empoderado. Las nuevas tecnologías y, sobre todo la gestión del dato, se revelan como aliados o catalizadores que permitan ofrecer una superpersonalización en el producto para satisfacer demandas individuales, reducir gastos innecesarios al eficientar procesos o favorecer una actividad más sostenible al afinar la producción con las demandas reales.

Son algunas de las conclusiones vertidas en la III Edición Foro del Retail y el Gran Consumo organizado por elEconomista. En el coloquio participaron el consejero delegado de L'Oréal España y Portugal, Juan Alonso de Lomas; sus homólogos en Miravia, Yann Fontaine, y en Havas Media Group, Ester García Cosin, el subdirector general del Grupo Econocom, Israel García, el director general corporativo de Tendam, Ignacio Sierra, la consejera delegada de Alain Afflelou, Eva Ivars; el director general de Retail de Inetum, Paco Argos, y el presidente ejecutivo de WOW concept, Dimas Gimeno.

"El mundo de la tecnología ha sido un factor exponencial del consumo en belleza. Las redes sociales, las plataformas tecnológicas han permitido algo que era el sueño de todos los marketers del mundo y era de mandar un mensaje a muchos consumidores con audiencias de amas de casa, mujeres, etcétera a tener casi una comunicación one to one con el consumidor y ofrecerle el producto, el contenido, la publicidad que los consumidores quieren", elaboró el consejero delegado de L'Oréal España y Portugal, Juan Alonso de Lomas.

A título ilustrativo compartió que, gracias a la innovación y la inteligencia artificial, el grupo puede ofrecer servicios como análisis y diagnósticos capilares basados "en miles y miles de imágenes" o soluciones a medida. "No es hacer productos para todos, sino productos para tí", agregó.

"Nosotros estamos utilizando mucho la inteligencia artificial para el tema de dar más informaciones, que no sea únicamente un producto con una descripción que pueden encontrar en cualquier lugar, sino también para ayudar a los clientes a entender mejor cuáles son los beneficios de los productos y estar más cerca de ellos", aportó el consejero delegado de Mivaria, Yan Fontaine.

"Para mí, la tecnología claramente es un facilitador de esa experiencia de cliente y es un integrador de canales, que es fundamentalmente lo que creo que va a ser la evolución del retail", apuntó Ester García, consejera delegada de Havas Media Group.

"Es el barco en el que tenemos que ir montados", apostilló, el director general corporativo de Tendam, Ignacio Sierra. Compartió que la tecnología ha permitido en Tendam que la transformación de las tiendas del grupo "sea totalmente eficaz y que pueda estar íntimamente conectada con el canal digital", "empoderando" al personal de ventas y las unidades retail "para poder trasladar el modelo de negocio y realmente optimizar todos los procesos". Esa facilidad ayuda cuando, según compartió, cuentan con 33 millones de clientes vinculados a través de programas de fidelización, y que permite que un 70% de las ventas sean a clientes fidelizados.

Eva Ivars, consejera delegada de Alain Afflelou, relató que la tecnología les ayuda "a aportar una seguridad y una trazabilidad" en cuestiones como las graduaciones de la óptica y con el blockchain ve ventajas para "mejorar toda la parte de experiencia a clientes" con fórmulas como "el probador virtual", además de ayudar a optimizar y gestionar la gestión de stocks y de almacenes. Lamentó, sin embargo, que la regulación todavía presenta "obstáculos" en materia de tecnología en el ámbito de sanitario que impide, por ejemplo, hacer teleoptimetría, lo que ayudaría a paliar la escasez de ópticos.

En opinión de Paco Argos, director de Retail de Inetum, "va a cambiar las reglas del juego" y dará lugar a una "revolución" en el sector retail. De forma específica apostó por "abrazar" la Inteligencia Artificial Generativa y trabajar con ella "porque va a suponer un cambio sustancial en la forma de hacer todo".

"El retail es un negocio de personas que se hace con personas. Estamos llegando a conceptos como la personalización, que yo llamaría superpersonalización, que vemos es una realidad", subrayó el subdirector General del Grupo Econom, Israel García, como ejemplo también del uso de la inteligencia artificial y la óptima gestión de los datos.

Para el presidente ejecutivo de WOW Concept, Dimas Gimeno, en el sector retail "hay oferta de sobra" y "competidores de sobra", y la tecnología ayuda a "ir al encuentro de una necesidad que el retail tiene que interiorizar". "Los beneficios de hacerlo bien son inmensos: desde dirigirte a una generación y a un mundo que ya es digital y que no entiende nada que no esté ahí y no va a aceptar el mundo físico sino está previamente en el mundo digital, a la cantidad de beneficios que existen en sacar lo mejor de un mundo digital y en un mundo físico", afirmó, matizando la importancia de la red de proximidad física.