El comercio alerta que necesitará millón y medio de trabajadores en cinco años en Europa

Los supermercados están bajo la lupa de los consumidores desde que hace meses comenzara una escalada de precios que hay llegado a superar en algún momento el 11%. Un encarecimiento que está provocando una caída en el consumo. Un problema al que se suman otro como la falta de trabajadores. Estas cuestiones han marcado las intervenciones de la segunda mesa de debate de la tercera edición del Foro del Retail y el Gran Consumo organizado por elEconomista.es que ha contado con la participación de Juan Manuel Morales Alonso, director general del Grupo IFA y presidente de EuroCommerce; Ramón-María Alsina, CEO de Corporación Alimentaria Guissona SA (bonÀrea); Javier López, CFO de DiaM; David Chica, director general de Mercamadrid y Marta Esteve, fundadora y CEO de SoySuper.

Se trata de un sector por el que apuestan muchos jóvenes a la hora de encontrar su primer empleo, lo que provoca un alto nivel de rotación entre las empresas de la industria. "Encontrar trabajadores es una de nuestras tareas pendientes. Muchas veces es el primer trabajo temporal de los jóvenes. Nos falta personal, vamos a tener que reclutar un millón y medio de personas en Europa en los próximos cinco años", vaticina el director general del Grupo IFA y presidente de EuroCommerce.

En una línea muy similar se ha pronunciado el CEO de Corporación Alimentaria Guissona. "Vemos una alta rotación entre la gente gente joven que contrasta con la que registran nuestros trabajadores por encima de los 40 años", asegura. El directivo alerta que esta alta rotación provoca que cada año tengan que reclutar a unas 500 personas, lo que supone tener que formar dos personas nuevas cada día.

Caída del consumo

Otro de los grandes retos que está teniendo que enfrentar el sector es la caída del consumo como consecuencia del alza de precios. "Que la caída del consumo ya se está produciendo un hecho, lo que pasa que la subida desafortunada en los precios está haciendo que la facturación se incremente", explica el director general del Grupo IFA y presidente de EuroCommerce.

Esta caída no se ha producido de igual manera en todos los productos. El CEO de Corporación Alimentaria Guissona asegura que la tarde de ternera y porcino son las más afectadas. "Se están sustituyendo por pollo que es más económico. En lo que va de año observamos un crecimiento importante en la demanda de pollo. Los huevos también están creciendo para compensar proteínas más caras", apunta.

Para el CFO de Dia el factor precio es uno de los más importantes, una mínima variación puede notarse mucho en sus cuentas. "El factor precio desde nuestro lado es muy importante, miramos los precios todos los días. En algún producto uno o dos céntimos lo cambia todo, como en la leche, por ejemplo. Si no eres el más barato tendrás que dar otros atributos y uno, imprescindible, es la calidad, sentencia.

La fundadora y CEO de SoySuper confirma que los precios es uno de los factores que más preocupa a los consumidores. "Llevamos casi 10 años haciendo un IPC anual de todos los precios y lo publicamos cada año. Hasta 2021 no pasábamos del 2,7%, en 2022 llegamos a un 14%. Ahora vamos bajando, de hecho en gasto hemos cerrado en el 11,6%. Pero va a llevar tiempo digerir toda esta subida", alerta. Los productos que más preocupan varían mucho en función de la actualidad, en las últimas semanas es el aceite el que está acaparando gran parte de esta preocupación, pero no es una situación exclusiva de España. "En todo el mundo hay ganas de conocer los precios. Hay más demanda de monitorización de precios", explica.

Pese a alza de precios, el director general de Mercamadrid apunta a que las empresas del sector están haciendo un esfuerzo enorme para no trasladarlo de manera integra a los consumidores. "Las empresas que operan en Mercamadrid han hecho un enorme esfuerzo por no trasladar al precio el incremento de los costes. Un incremento, que por otra parte, no es propio del sector. El encarecimiento de la luz está afectando, por ejemplo, a las cámaras frigoríficas y el del diésel al transporte de los alimentos. El aumento de los precios debido al encarecimiento de costes se está haciendo de manera gradual. El sector de la distribución no es inflacionista, tiene unos márgenes muy ajustados", asegura.

El sector también denuncia que en los últimos meses se les ha acusado en varias ocasiones de inflar los precios, algo que los directivos niegan categóricamente. "Un retailer gana dos céntimos de cada euro que factura. La distribución está incrementado las facturaciones por el volumen de actividad no por los márgenes", explica Morales Alonso.