Laura Erra (Liquats Vegetals): "Estamos trabajando un potente plan de crecimiento internacional"

Liquats Vegetals nació en 1991 como empresa nacional pionera en las bebidas vegetales y, actualmente, es la líder del sector en España, con una cuota de mercado del 15%, a través de su apuesta por productos libres de aditivos y de azúcares añadidos y elaborados con agua del Parque Natural del Montseny. Hace más de treinta años, Josep María Erra decidió cambiar su trabajo en el sector lácteo para producir alternativas a la leche, en aquel momento minoritarias en España y centradas en productos ecológicos de soja distribuidos en tiendas de dietética. Su hija está ahora al frente de la compañía.

El mercado de las bebidas vegetales ha cambiado mucho desde 1991...

Sí. En nuestros inicios el mercado era prácticamente inexistente. En aquellos momentos sólo gente con dietas específicas, como veganas o libres de lactosa, consumían bebidas vegetales. En ese momento pues, Liquats fue una empresa pionera y ha sido una gran impulsora de las bebidas vegetales en nuestro país. Realmente, en estos 30 años la categoría ha evolucionado mucho, convirtiéndose en básica para muchos consumidores y llegando a un 39% de los hogares.

Y ahora son líderes del mercado español, por delante de grandes multinacionales...

Yosoy es líder porque es una marca con una potente propuesta de valor para el consumidor, ya que todos sus productos están libres de aditivos y de azúcares añadidos. Por este motivo, en Liquats estamos convencidos de la capacidad de Yosoy para llegar a más consumidores y tenemos ambiciosos planes de crecimiento en distribución, en innovación y notoriedad de marca. Por otro lado, la segunda marca con la que operamos en gran consumo es la marca Almendrola, una marca focalizada en el segmento de las almendras que aporta los productos más placenteros para un consumidor exigente que es muy fiel a la marca. También es relevante destacar el papel que Liquats juega en horeca con una oferta especializada para el canal, y en dietética con la marca Monsoy.

¿Qué peso tienen las exportaciones en el total de facturación?

En los últimos cinco años hemos tenido una fuerte aceleración en este ámbito comercial y la exportación ha sido un motor muy importante para nosotros, con un peso que ha pasado del 5% a más de un 25% dentro de nuestra facturación, que en 2022 fue de más de 85 millones de euros. Los principales países donde exportamos son algunos de los mercados europeos, destacando la presencia en el mercado holandés; Canadá, y también son relevantes algunos de los países de Sudamérica como Colombia y Chile, entre otros. En total, llegamos a más de 50 países.

¿Cuáles son sus planes de crecimiento internacional?

Hasta ahora hemos enfocado la exportación de forma más táctica, en función de las oportunidades que nos han surgido. Sin embargo, en un entorno donde los costes de transporte y el impacto ambiental cada vez tendrán mayor relevancia, creemos que tiene más sentido construir volúmenes en mercados estratégicos donde podamos plantearnos tener centros productivos o acuerdos de producción a futuro. Por este motivo, estamos trabajando un potente plan de expansión internacional que pasa por expandir nuestro proyecto marquista a otros países. Este enfoque cuadra plenamente con la visión de Liquats de construir una empresa más sostenible que aporte valor a través de sus marcas y la innovación.

¿Contemplan abrir alguna planta de producción en el extranjero?

Como parte de la expansión de nuestra marca Natrue estamos evaluando la posibilidad de establecer nuevos centros productivos en los mercados a los que exportamos, ya que pensamos que es la estrategia de crecimiento que tiene sentido. Actualmente estamos considerando varias opciones.

En 2017 ampliaron la fábrica catalana para poder triplicar producción, con una inversión de 25 millones ¿está ya a plena capacidad?

Aún tenemos espacio para crecer, pero ya estamos trabajando para expandir nuestra capacidad productiva fuera de Viladrau. Tal y como comentaba, creemos que tanto por costes como por sostenibilidad es clave estar más cerca de los mercados en los que operamos y, por este motivo, queremos instalaciones fabriles cerca de los mercados donde tenemos previsto expandir nuestras marcas.

¿De dónde proceden las materias primas que utilizan?

Actualmente el 87% de nuestras compras son nacionales, pero incluimos proveedores de otros mercados, ya sea por la calidad de algunas materias primas o para garantizar la disponibilidad. Trabajamos con más de un proveedor en las principales materias, garantizando que tenemos una cadena de suministro robusta. Vemos que este punto será cada vez más relevante por el cambio climático.

El acuerdo de distribución conjunta con Capsa en 2022 duró solo tres meses ¿buscan un nuevo aliado en este u otros ámbitos?

Ahora no estamos buscando ningún aliado para la distribución de nuestros productos en el el canal foodservice. No obstante, sí que es relevante señalar que el mercado es cada vez más dinámico y las opciones de colaboración en materia de innovación, de distribución o de inversión en capacidad productiva son modelos cada vez más frecuentes. Desde Liquats no estamos trabajando activamente en modelos de colaboración para expandir nuestras marcas, pero siempre hay que tener una puerta abierta para estudiar modelos que puedan generar sinergias.

