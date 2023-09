"Tener una tienda en cada capital de provincia es una de nuestras metas a seguir"

Eduardo Rivera es un un apasionado del mundo de la moda, con más de 20 años de experiencia en el sector y un objetivo claro: crear prendas únicas con las que resaltar la belleza de todos los cuerpos y hacer sentir segura a cada mujer que las vista. En la actualidad, Rivera cuenta con más de 70 empleados repartidos en sus 13 tiendas propias – situadas en ciudades clave como Madrid, Bilbao y Barcelona - y ha alcanzado en 2022 una cifra de casi 12 millones de euros en ventas.

Rivera es una marca made in Spain que lleva más de 40 años creando piezas de ropa atemporales, versátiles y adaptadas a cada figura a través de un patronaje impecable, una altísima calidad en los tejidos y un asesoramiento experto. La misión de la compañía es ser un icono de lujo accesible, vanguardista y de alta calidad.

¿Cómo surge?

Rivera se fundó en 1977 de la mano de Elisa Rivera, mi madre. El negocio comenzó con un pequeño establecimiento en San Agustín de Guadalix (Madrid) como una tienda de multimarca y no tardó en atraer clientes de toda España gracias a sus prendas de marcas consolidadas en el sector. Poco a poco, el negocio fue creciendo, gracias en gran parte al asesoramiento experto de mi madre. La marca siguió creando tendencia y en los 90 Elisa decide dar un paso hacia el emprendimiento personal, con el objetivo de conseguir un "patronaje perfecto" que superara a las propias marcas que había en su tienda para crear así prendas propias basadas en un estilo atemporal que permitiera resaltar la figura de todos los cuerpos. En 2002, Elisa crea su primera colección de prendas versátiles, únicas y elegantes y, gracias al éxito de la marca y la pasión que nos une por la moda, decido dedicar el 100% de mi tiempo a Rivera, convirtiéndome así socio fundador de la compañía junto a mi madre y dando un push diferenciador a las colecciones.

En definitiva, Rivera es el resultado de 40 años de experiencia en el sector de Elisa y otros 20 años de la mía que, unidos, han creado lo que es Rivera en la actualidad.

Habéis hecho una renovación de la marca

El rebranding que dio comienzo a principios de 2023, nos ha permitido poner el foco en lo que el mercado nos demanda en la actualidad, un sector de la población que sigue queriendo prendas atemporales con las que crear su propio estilo, alejándose de la sobreproducción de modelos de negocio a gran escala con patronajes y creaciones similares. Además, con toda la experiencia acumulada, en Rivera hemos visto claramente nuestro hueco en el mercado sabiendo visualizar lo que nuestras clientas quieren y necesitan. Así, creamos colecciones intergeneracionales que reflejan, en definitiva, que para nosotros 'la ropa no tiene una edad'.

Esta renovación de imagen ha supuesto para nosotros un cambio radical. Tras más de 40 años de trayectoria, la firma Elisa & Eduardo Rivera ha pasado a llamarse 'Rivera' revelando bajo el mismo apellido la misma esencia elegante, versátil y atemporal. La diferencia aparece en forma de cambio simbólico pero sutil con el que queremos responder a nuestro deseo de seguir creciendo en un entorno cambiante. Eso sí, a pesar de ello, seguimos manteniendo un 'savoir-faire' próximo y familiar unido a la evolución necesaria que todas las marcas deben implementar para asentarse en la actualidad.

"Nuestra ropa es para todas las mujeres que busquen sentirse cómodas y especiales"

¿Por qué habéis decidido hacer el cambio?

El cambio supone para nosotros una renovación de imagen de marca que nos permite entrar en terrenos antes desconocidos para Rivera. Aunque seguimos siendo nosotros, el rebranding nos ha ayudado a relanzar partes muy importantes de nuestro volumen de negocio - como el e-commerce – y nos ha abierto puertas en las redes sociales, con las que hemos alcanzado números orgánicos que nunca hubiéramos imaginado, llegando incluso a los 237.000 seguidores en Instagram en tan solo unos meses. También nos ha ayudado a perseguir nuestra estrategia de digitalización total, gracias a la cual hemos podido ponernos en contacto con ese público más joven que consume de manera diferente, tanto en la tienda física como en la tienda online.

Este rebranding ha sido, al fin y al cabo, una necesidad estética y vital en la evolución de la marca, que se materializa como resultado de nuestra experiencia y de la de todas nuestras clientas.

¿Qué queréis transmitir con la colección de reestreno?

Que nuestra ropa es para todas las mujeres de cualquier generación que busquen sentirse cómodas y especiales con su 'segunda piel', aquellas que quieren crear su propio estilo, sin límites y, sobre todo, fabricada con materiales de calidad que perduran en el tiempo. Porque en Rivera creamos prendas exclusivas, diseñadas por nosotros en talleres de proximidad donde todo se cuida al detalle y con las que se pueden crear estilismos que transmiten seguridad a quienes las visten.

¿Cómo ha evolucionado la marca desde su nacimiento?

Rivera ha pasado de vender prendas hechas por otras marcas para ayudar a sus clientes a crear un estilo propio, a focalizarse en cómo crear prendas bajo su nombre, sus estándares de calidad, versatilidad y elegancia, haciendo sentir seguras a todas las mujeres que las llevan, independientemente de la edad que tengan. Esto nos ha llevado a consolidar una cartera de clientas fieles a la marca y sus principios.

"En sostenibilidad nos basamos en el sentido común y en la responsabilidad"

¿Qué imagen transmite Rivera?

Una marca de calidad, made in Spain, con un patronaje impecable que se adapta absolutamente a cada cuerpo y a cualquier generación que quiera vestirla. Rivera potencia la imagen de cada mujer creando prendas que no solo realzan su figura, sino que también les ayudan a crear un estilo único adaptándolo siempre al suyo propio. Esto se consigue en parte gracias a nuestro modelo de negocio basado en el smart fashion, con el que creamos colecciones limitadas cada temporada bajo nuestros estándares de sostenibilidad, calidad y la filosofía zero waste.

¿Cuáles son las previsiones de crecimiento en el medio/largo plazo?

A medio plazo nuestra apuesta es seguir abriendo tiendas propias y apostamos por seguir creciendo en el canal online, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De cara al largo plazo, nos gustaría tener más presencia en España, con lo que tener una tienda en cada capital de provincia es una de nuestras metas a seguir.

Ya son más de 40 años de experiencia

El mundo de la moda te exige tener una conexión con el día a día y una renovación constante. Por ello, la clave para nosotros ha sido la pasión con la que creamos cada prenda y la mimamos al detalle, unidos a estar siempre muy abiertos a todos los cambios que se han ido dando en el sector, cambios que cada vez se dan a mucha más velocidad. En este sentido, en vez de rechazarlos, hemos optado por abrazarlos con el mismo entusiasmo e ilusión adaptándonos a las necesidades del mercado y de nuestros clientes.

¿Qué importancia tiene la sostenibilidad para una firma de ropa?

La sostenibilidad es cada vez más importante y estamos muy contentos de que socialmente, por fin, le estemos dando la importancia que se merece. Igual que en nuestra casa apagamos la luz cuando nos vamos porque no queremos gastar luz innecesariamente, en Rivera queremos lo mismo. En este aspecto, nos basamos en el sentido común y en la responsabilidad, poniendo la prioridad no en lo económico, sino en hacer las cosas bien. Por ello, en Rivera no solo apoyamos el comercio de proximidad trabajando con talleres artesanos a menos de 150 km de distancia de nuestra sede, sino que producimos a demanda para evitar la creación de sobrantes en los tejidos, sabiendo así la cantidad de tela y material necesario para cada creación.

La plantilla de la empresa está formada en un 80% por mujeres

En Rivera creemos firmemente en la igualdad de capacidades entre géneros y deseamos que así sea en el resto de las marcas de moda españolas.