Carrefour nombra a Elodie Perthuisot nueva directora general en España

La cadena supermercados Carrefour ha nombrado a Elodie Perthuisot como directora general delegada de la compañía en España en sustitución de Alexandre de Palmas, que pasa a ser director ejecutivo de la firma en Francia.

La nueva responsable para España se incorporó a Carrefour en 2018 como directora de Marketing para posteriormente pasar a desempeñar el cargo de directora ejecutiva de Comercio Electrónico y Marketing antes de ser nombrada en 2020 directora ejecutiva de Comercio Electrónico y Cadena de Suministro de Comercio Electrónico para Francia.

En marzo de 2021, Perthuisot fue nombrada ya directora Ejecutiva de Comercio Electrónico, Datos y Transformación Digital de todo el grupo, cargo que compaginará con la dirección en España. Antes de formar parte de la cadena de distribución gala, fue directora comercial en Fnac y luego en Fnac Darty durante unos 6 años.

Por su parte, el hasta ahora responsable de Carrefour en nuestro país, Alexandre de Palmas sustituye en el cargo a Rami Baitieh, que abandona el grupo después de 28 años para dedicarse a un nuevo proyecto profesional.

El presidente y director general del grupo, Alexandre Bompard, ha deseado "mucho éxito Alexandre de Palmas y Elodie Perthuisot, que han demostrado sus aptitudes directivas y han logrado destacados resultados en sus puestos anteriores. Confío plenamente en su capacidad para consolidar el impulso comercial de Carrefour en Francia y España, y acelerar el despliegue de los grandes proyectos de transformación de Carrefour 2026. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a Rami Baitieh, que ha estado al servicio de nuestro Grupo durante 28 años. Durante cada una de las difíciles misiones que le he confiado, que ha asumido plenamente, en particular en Francia, donde ha revitalizado la dinámica comercial, he podido apreciar sus cualidades humanas y su su compromiso inquebrantable al servicio de Carrefour. Sé que tendrá éxito en las próximas etapas de su carrera".