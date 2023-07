Carrefour España reduce sus ganancias un 24% a pesar de incrementar las ventas

La filial española de Carrefour ha reducido su beneficio un 24,2% entre 2021 y 2022, a pesar de que ha conseguido incrementar sus ventas. Según las cuentas del último ejercicio fiscal publicadas en el Registro Mercantil, la compañía cerró el 2022 con un resultado neto de 289,8 millones.

Además, la compañía ha superado la cifra de negocio pre-pandemia y ha logrado una facturación récord de 9.027 millones, un 9,5% más que en 2021 cuando las ventas ascendieron a 8.241 millones, gracias a sus 176 establecimientos que tenía la firma a finales de 2022.

Las ganancias no han sido las únicas que se han visto reducidas, pues el resultado bruto de explotación (ebitda) también ha caído. En concreto un 30%, pasando de 326 millones en 2021 a 228,2 millones el año pasado. La deuda total, sin embargo, ha aumentado hasta un 13% en solo un año. Así, la deuda a corto plazo asciende ya hasta 154,1 millones y a largo es de 50,7 millones.

De cara a este 2023, Carrefour España asegura en su informe que mantendrá "la expansión rentable del negocio, con una mejora continuada en la eficiencia de costes en 2023 dando continuidad al cumplimiento de los planes estratégicos puestos en marcha". Además, añaden que continuará con su "expansión con una fuerte orientación hacia el multiformato", apostando por el modelo omnicanal, que se adapte a los nuevos hábitos de consumo.

Otros compromisos

La empresa demuestra su compromiso con los objetivos de sostenibilidad y, por ello, ha incurrido en gastos de naturaleza medioambiental valorados en 15,8 millones de euros que fueron destinados a la contribución en la gestión de envases, en la gestión de residuos y la tasa de vertidos, o en el análisis de aguas residuales, entre otros.

Fuera del balance, además, se incluyen varios acuerdos. "Al cierre del ejercicio 2022 la sociedad ha concedido avales por 23.630 miles de euros (23.028 miles de euros en 2021). La mayor parte de estos fueron exigidos por entes públicos como garantía de pago de impuestos y tasas, así como la obtención de licencias de obras y urbanización de los hipermercados", recoge la memoria.

Por otro lado, a principios de 2021 se inició un proceso de comprobación del Impuesto sobre sociedades entre 2019 y 2019; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo y en marzo de 2022 se interpuso, ante el Tribunal Económico Central, una reclamación económico-administrativa de la que todavía no se ha recibido respuesta. Carrefour España tiene pendiente la comprobación de los últimos cuatro ejercicios fiscales, "aunque los Administradores estiman que la deuda tributaria que se derivaría de posibles actuaciones futuras de la Administración fiscal no tendría una incidencia significativa en las cuentas anuales en su conjunto", según se recoge en las cuentas anuales.

Gracias a los buenos resultados del 2021, durante la junta ordinaria de 2022 la sociedad tomó la decisión de emitir un dividendo por valor de 380,5 millones aproximadamente. Además, la capitalización de la filial española supera ya los 196 millones de euros ya que dispone de unas 380 acciones por valor de 0,6 euros.