Tazas de café comestibles, el último grito contra el plástico en los aeropuertos españoles

¿Te comerías tu taza de café? Sí, has leído bien. Es la iniciativa que la operadora comercial Areas ha puesto en marcha en los aeropuertos de Barcelona, Alicante, Ibiza y Palma de Mallorca como respuesta a la eliminación del plástico.

La compañía ha empezado a introducir en sus cafeterías tazas de café comestibles y biodegradables, una alternativa tan sostenible como saludable creada por la startup búlgara Cupffee para dejar a un lado los tradicionales vasos de plástico y papel.

Bajo el reclamo 'Nice to eat you' y dentro del proyecto 'Areas for Change Challenge', ha creado vasos comestibles de galleta, bajos en calorías y disponibles en dos formatos, 110 ml y 220 ml. Pero, ¿al ser de galleta resiste bien el líquido? Areas asegura que sí.

El producto, pionero en España, está especialmente indicado para aguantar bebidas como el café, ya que tiene gran resistencia a altas temperaturas y a la humedad. "Permanece crujiente hasta 40 minutos una vez la bebida está en su interior", declara la empresa.

De este modo, los vasos de Cupfee ya se han introducido en los establecimientos de Areas, concretamente en los Deli&Cia que la compañía tiene repartidos en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Alicante e Ibiza.

La empresa justifica esta elección porque son locales comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. "La construcción de estos establecimientos están hechos con materiales reciclados, la propuesta gastronómica que presenta es saludable y se le da especial relevancia a proporcionar a su oferta comercial un packaging ecofriendly", destaca Areas.

