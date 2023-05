Berta Escudero (Gordon Brothers): "Va a haber un crecimiento muy fuerte de la venta de segunda mano"

A Berta Escudero, directora de Retail de Gordon Brothers, cuenta con una sólida experiencia profesional en el sector de la distribución después de haber sido, por ejemplo, consejera delegada de empresas como Tendam, propietaria de Cortefiel y Springfield, o de El Ganso. Enamorada del retail y el gran consumo, vive como pasión las nuevas tendencias y tecnologías que están marcando el futuro del sector.

¿Cuáles son los retos de la distribución alimentario en un entorno aún de inflación?

Empezamos el año pensando que iba a ser un momento muy difícil, con una inflación galopante y una amenaza de recesión en muchos países. Los directivos de las empresas están acostumbrados a gestionar momentos de recesión, pero no las dos cosas a la vez. Y, salvo que hayan trabajado en países en vías de desarrollo, era una situación nueva. La inflación sigue alta en países como Alemania o Reino Unido, pero en España, aunque sigue elevada en alimentación, está remitiendo. Sin embargo, y a pesar de que el consumo está influido por ello y la subida de los tipos de interés, hay buenas perspectivas económicas.

"Después de un aumento de los stocks por el miedo a tener problemas con el suministro, los inventarios se están normalizando"

¿Cómo está cambiando el consumidor?

En alimentación, el consumidor está primando el precio y está habiendo cambios de marcas y producto para buscar ahorro en el surtido, pero la evolución sigue siendo positiva. Yo pensaba que la moda, que no es esencial como la alimentación, se iba a ver más afectada, pero tampoco hay un decrecimiento importante. En Francia, en cambio, sí que es verdad que está habiendo una hecatombe en el segmento intermedio, pero ni el lujo ni las marcas baratas están sufriendo, más bien al revés. Están pasándolo más las empresas que no han sabido reestructurarse, renovar su portfolio y apostar por la omnicanalidad.

¿Ha tocado techo la inflación en alimentación?

Creo que sí y que podemos asistir pronto a situaciones de guerras de precios porque las empresas busquen diferenciarse y busca ganar cuota. En cualquier caso, y aunque los precios bajen, no volveremos a donde estábamos porque los costes han subido.

Está habiendo movimientos corporativos, ¿seguirá la concentración?

Sí, es algo que va a pasar. Estamos asistiendo a un proceso de concentración, tanto en el caso de España como en el de Portugal. Las empresas además tienen que afrontar inversiones fuertes, en la renovación de tiendas, que en muchos casos se han quedado anticuados, en la gama de productos, en sostenibildiad o en digitalización. El retail tiene que mejorar la experiencia de compra. El problema es que todas están inversiones tan fuertes tienen que hacerse en un momento de presión sobre los márgenes.

"La transformación digital tiene que ir mucho más allá de la venta online, debe abordar problemas como la falta de flexibilidad con los precios"

¿La digitalización tiene que ir más allá de la venta online?

Desde luego, teniendo en cuenta además que la venta online en alimentación sigue sin ser rentable. La transformación digital debe abordar problemas como la falta de flexibilidad en los sistemas promocionales, de precios o de surtidos. La transformación digital debe permitir usar los datos para ofrecer al consumidor lo que realmente quiere.

¿Cómo ve la marca blanca?

Creo que va a seguir mejorando en cuanto a calidad y atractivo para el consumidor. La diferencia entre las marcas de los fabricantes y las de los distribuidores va a ser cada vez más pequeña.

En cuánto al textil, hubo un momento en el que se aumentaron los stocks, ¿se está volviendo ya a la normalidad?

Sí, todas las cadenas aumentaron sus stocks para evitar los problemas de aprovisionamiento en un momento de tensiones en la cadena, pero ya se está volviendo a la normalidad. La gestión de los stocks y del cash-flow es otro de los grandes retos, es clave.

¿Qué marcará el futuro del retail?

Hay varias claves: la sostenbilidad, el compromiso de las marcas, su propósito, la inteligencia artificial y la digitalización. El consumidor es agnóstico en cuánto a los canales de compra. Debe haber una experiencia de compra sin barreras entre los distintos canales. Hay que tener en cuenta que los nuevos consumidores, la Generación Zeta, necesita identificarse no solo con el producto sino también con los valores de las marcas. Quiere que las marcas sean auténticas, que tengan un plan, aunque no sean perfectas, y que marquen unos objetivos y valores. No creo como se ha dicho que el retail físico esté muerto. De hecho, los pure players online están abriendo tiendas físicas.

¿Cómo ve la venta de segunda mano? ¿Seguirá creciendo?

Creo que va a subir mucho en los próximos años No solo en la moda, sino en muchos otros sectores. Los estamos viendo ya por ejemplo con los equipos electrónicos y móviles. Es una tendencia que a a ir más porque hay una exigencia además de economía circular por parte del consumidor.