El insignificante precio que cobró una estudiante de diseño por el primer logo de Nike

Detrás de una gran marca, hay un gran diseño en su logotipo. Este imperativo se retrata, por ejemplo, en Nike y la representación de su marca con las alas de la diosa griega que representan la victoria y la velocidad (Niké). Dos conceptos que se integran muy bien con sus productos deportivos. Pero, ¿cuánto le costó a Phil Kinght, fundador de la marca, el primer diseño de la marca?

La historia de la diseñadora Carolyn Davidson es como la de las bandas musicales que logran un One Hit Wonder. Creó el primer diseño del logotipo de Nike y con ello saltó a la fama, aunque posteriormente no creó otros logos que tuvieran el alcance de la marca deportiva, su historia se instaló en el salón de la fama del diseño y de las grandes marcas, pero especialmente por un detalle: el precio que cobró por hacer el logotipo de Nike.Inc.

En 1971 Davidson era una estudiante de diseño gráfico de la Universidad del Estado de Portland cuando recibió el encargo que le cambió la vida. Fue en esa casa de estudios, donde conoció a quien sería el futuro fundador de la marca Nike y su jefe, Phil Kinght, que trabajaba como profesor adjunto haciendo clases de contabilidad.

El logo más barato con mayor proyección

En esa instancia, Kinght escuchó a Davidson decir que no podía pagar los suministros de pintura al óleo para sus clases. Por esta razón, le pidió a la estudiante que diseñara para él un símbolo para la marca de zapatillas deportivas que estaba creando. Por ese trabajo, Davidson cobró la suma de 35 dólares, un valor equivalente a 225 euros a la fecha.

Por ese entonces, Knight también le ofreció trabajar en lo que entonces era Blue Ribbon Sports, Inc. (más tarde Nike), según relata el portal La Imprenta. Davidson comenzó trabajando en la creación de cuadros y gráficos para las reuniones con ejecutivos de calzado japoneses. Sus éxitos con estos encargos hicieron que comenzara a diseñar carteles, anuncios y folletos para la compañía deportiva.

Carolyn Dadvidson trabajó para la empresa hasta 1975 cuando comenzó su carrera en solitario. Años después Nike organizó una fiesta en honor de la diseñadora en la que recibió un paquete de acciones de la empresa y un anillo de oro y diamantes con el ilustre emblema.