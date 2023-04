De gigante del hogar a la bancarrota: la crónica de la muerte anunciada de Bed Bath & Beyond

La cadena estadounidense de artículos de hogar y decoración Bed Bath & Beyond se ha declarado este fin de semana en bancarrota, tras años de dificultades para cubrir deudas pendientes y financiar sus operaciones. Esta crónica de una muerte anunciada queda plasmada en su página web.

La empresa explicó en un comunicado que ha recibido el compromiso por parte del prestamista Sixth Street Specialty Lending para recibir 240 millones de dólares (más de 218 millones de euros) que les permitirá mantener sus tiendas y webs abiertas en este proceso. La compañía de Nueva Jersey tiene 360 establecimientos Bed Bath & Beyond y 120 Buybuy Baby.

"Millones de clientes han confiado en nosotros a lo largo de los hitos más importantes de sus vidas, desde ir a la universidad a casarse, instalarse en una nueva casa y tener un bebé", ha recordado su presidenta y consejera delegada, Sue Gove, que prometió que seguirán trabajando para maximizar el beneficio de todos los accionistas.

Bed Bath & Beyond ha detallado, indica Efe, que la declaración de bancarrota se ha efectuado de forma voluntaria para llevar a cabo una liquidación ordenada de sus negocios mientras efectúa "un proceso de marketing limitado para solicitar interés en una o más ventas de algunos o todos sus activos".

Las ventas de la cadena minorista cayeron con fuerza el año pasado y la empresa se había encontrado con dificultades para refinanciar unas deudas que no estaba pudiendo satisfacer. La firma experimentó además varios golpes bursátiles al convertirse en una de las apuestas favoritas de muchos pequeños inversores y especuladores que se coordinan en foros de internet. Se convirtió en lo que el mercado llamaba acción meme. Sus acciones, desde su último máximo, en enero de 2021, acumulan un desplome de más del 94%.

El pasado febrero anunció varias decisiones drásticas: venta de acciones por valor de 1.000 millones de dólares y cierre de 150 tiendas, que ya se suman al persianazo de otras tantas (en total 400). Se quedaba con la mitad de las que tenía hace un año.

Los problemas financieros se remontan al estallido de la pandemia del coronavirus y se considera que fueron los causantes del suicidio de su director financiero el pasado septiembre, el venezolano Gustavo Arnal, que se arrojó a la calle desde el piso 18 de su apartamento en Manhattan. Las dificultades económicas campaban por todos sus negocios. Escasez de clientes tanto en las tiendas físicas como en la venta online, problemas de suministro que le hacían difícil reponer algunas mercancías y, lo más grave, no haber sido capaz de refinanciar su deuda.

La CNBC explicó el pasado enero que la compañía había ido acumulando deuda con distintos vencimientos -en 2024, 34 y 44- y había perdido gran parte de su liquidez cubriendo solo parcialmente esos pagos.

Los orígenes

Bed Bath & Beyond fue cofundada por Warren Eisenberg y Leonard Feinstein, quienes juntos abrieron dos tiendas Bed 'n Bath en 1971 en los suburbios de la ciudad de Nueva York. Según The Wall Street Journal, se convirtió en un asesino de categoría: tenía grandes tiendas que vendían de todo, desde ropa de cama hasta purificadores de aire. Cambió su nombre a Bed Bath & Beyond en 1987.

Los fundadores gastaron el poco dinero que tenían en comprar mercancía y nada en la estética de las tiendas. Para tapar las instalaciones industriales, amontonaban las mercancías hasta el techo. "Si venías a la tienda a comprar un cubrecolchón, de ninguna manera saldrías solo con un cubrecolchón", aseguraba Eisenberg, de 92 años, en una entrevista en enero.

La empresa salío a bolsa en 1992 y creció a más de 1.550 tiendas. Por el camino, adquirió la cadena Buybuy Baby iniciada por los hijos Feinstein. También compró Christmas Tree Shops, la cadena de farmacias Harmon y One Kings Lane, un vendedor online de decoración para el hogar.

"Perdimos el tren en Internet"

Bed Bath & Beyond no tuvo un año no rentable como cotizada hasta 2019, cuando informó de su primera caída anual de ventas . Para entonces, el auge de Amazon y otros minoristas online habían comenzado a afectar el negocio. "Perdimos el tren en Internet", dijo Eisenberg.

Un grupo de inversores activistas obligó a los cofundadores, que habían dimitido de sus funciones ejecutivas en 2003 pero seguían siendo copresidentes, a abandonar el consejo en 2019. La nueva cúpula contrató al exejecutivo de Target, Mark Tritton, como director ejecutivo. Tritton se movió rápidamente para poner su sello en la empresa. Vendió muchos de los negocios secundarios de la empresa, incluidos Christmas Tree Shops. Luego, en enero de 2020, firmó un acuerdo para vender aproximadamente la mitad de los inmuebles de la empresa a una firma de capital privado y volver a alquilar los espacios.

Con el mundo encerrado en plena pandemia del covid, Tritton impulsó el mayor cambio de la compañía. Reemplazó marcas conocidas como batidoras KitchenAid, utensilios de cocina All-Clad y espátulas OXO con productos de marca privada fabricados solo para Bed Bath & Beyond.

El plan de Tritton fracasó

Ese plan fracasó por varias razones, según explican exempleados y analistas. Tritton hizo el cambio en un momento en que la pandemia había trastornado las cadenas de suministro. Las fábricas habían cerrado temporalmente y los retrasos en los envíos proliferaban, junto con el aumento de los costes, lo que dificultaba que los minoristas mantuvieran el flujo de productos a sus tiendas de manera oportuna. La compañía también lanzó demasiadas marcas privadas demasiado rápido, antes de tener la infraestructura para respaldarlas. Planeaba lanzar ocho nuevas marcas solo en 2021.

Al principio, los resultados de la estrategia de Tritton parecían prometedores. Las ventas de Bed Bath & Beyond aumentaron un 49% en el trimestre de primavera de 2021, en comparación con el año anterior, cuando las tiendas cerraron por las medidas de confinamiento por el covid. El directivo presentó los resultados a la junta que mostraban que algunos de los primeros lanzamientos de marcas privadas, como la línea Simply Essential de artículos de cama, baño, cocina, comedor y almacenamiento, fueron bien recibidos por los compradores.

Parte de esa compra se debió a que los consumidores se abastecían mientras se protegían de la pandemia. A medida que esa demanda menguó, las ganancias se evaporaron rápidamente. Para agosto de 2021, las ventas estaban cayendo y continuaron en descenso a medida que se acumulaban las pérdidas.

Tritton había planeado una revisión similar de la cadena Buybuy Baby reemplazando Gerber y otras marcas para niños con productos de marca propia. Pero fue despedido en junio de 2022, antes de que pudiera hacer muchos de esos cambios. Sue Gove, una veterana ejecutiva minorista y directora de Bed Bath & Beyond, fue nombrada directora ejecutiva interina.

Parecía que las cosas iban a cambiar. Las acciones de Bed Bath & Beyond se dispararon después de que Ryan Cohen, el multimillonario fundador de la tienda de mascotas Chewy, adquiriera una gran participación en la compañía y solicitara cambios, incluida la venta de Buybuy Baby.

La junta consideró alternativas estratégicas para la cadena de bebés, pero finalmente decidió no vender porque separarla habría llevado mucho tiempo y sería costoso, y necesitaban concretar una nueva estrategia antes de comercializarla entre los posibles postores, dijeron personas familiarizadas con la situación.

Bed Bath & Beyond volvía al peor de los escenarios. Se estaba quedando sin efectivo y se había atrasado en los pagos a los proveedores. Las acciones se desplomaron en agosto después de que Cohen se deshiciera de toda su participación .

La compañía anunció planes para cerrar 150 tiendas y reducir el personal. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, su jefe de finanzas se suicidó días después de ayudar a asegurar un nuevo financiamiento. En octubre, Gove, que había sido nombrada directora ejecutiva permanente, organizó una reunión para tranquilizar a los proveedores y suplicar su apoyo continuo, mientras intentaba atraer de nuevo a las marcas nacionales de renombre.

Para entonces, sin embargo, muchos proveedores habían encontrado otros lugares para vender sus productos. Bed Bath & Beyond tuvo problemas para mantener sus tiendas abastecidas durante la reciente temporada de compras navideñas.

A principios de enero, la minorista se rindió a la evidencia y advirtió que podría no tener suficiente efectivo para continuar operando su negocio después de que las ventas navideñas se quedaran cortas.

En febrero, la compañía llegó a un acuerdo con el fondo de cobertura Hudson Bay Capital Management para recaudar 225 millones de dólares por adelantado y más en cuotas durante 10 meses mientras el minorista cerraba tiendas y reducía costos. La compañía terminó el acuerdo en abril cuando el precio de sus acciones se desplomó.

En cambio, Bed Bath & Beyond dijo que intentaría recaudar 300 millones de dólares antes del 26 de abril con la venta de nuevas acciones, pero la caída del precio de las acciones lo hizo cada vez más difícil.

Los clientes dijeron que están tristes por la desaparición de la empresa, pero que ya han encontrado otros lugares para comprar. "Solían ser mi lugar favorito para comprar ropa de cama, electrodomésticos, todo lo que necesitaba para la casa", señala Sheryl Bilus, una gerente de banco jubilada de 68 años que vive en Canton, Georgia. "Ahora, compro todo eso en Amazon".