Cirsa sigue de compras: adquiere la casa de apuestas mexicana Ganabet

Tras dar por superada la pandemia, Cirsa engorda a base de operaciones corporativas. La compañía controlada por el fondo Blackstone ha pisado el acelerador en los últimos meses y tras anunciar la compra del 60% de la italiana EPlay24 ha cerrado la adquisición de la mexicana Ganabet, la quinta casa de apuestas online más importante en el país americano. La organización catalana acelera así su crecimiento mientras la salida a bolsa se mantiene en el horizonte.

Según consta en el informe anual de la compañía que preside Joaquim Agut, la operación se cerró en el segundo semestre de 2022 por un precio que superó los 20 millones de euros. Además de un portal de apuestas deportivas, la empresa radicada en la ciudad de Guadalajara cuenta también con un servicio de casino en línea, con juegos como la ruleta, bingo o slots.

De este modo, la marca Ganabet se incorporará al portfolio de apuestas deportivas, en el que Cirsa ya tiene Sportium y la italiana EPlay24, que también integró en 2022.

Cirsa también crece en Italia con las compras de Go Goal y EPlay24

La compañía aprovecha también para crecer en México, su quinto mercado más importante, y que a lo largo del año pasado pasó de representar el 5,2% de las ventas a alcanzar el 7,2% de la facturación. En el país, su actividad se centra en bingos, donde cuenta con 28 salones. Según las últimas comunicaciones, ya opera al nivel de antes de la pandemia, aunque ha perdido peso en el equilibrio global de la sociedad, pues antes suponía prácticamente el 10% de los ingresos.

Pero Cirsa también optó por crecer en el Mediterráneo. La firma adquirió en diciembre la start up Go Goal, dedicada al sector de las apuestas deportivas. La organización se dedica principalmente a la prestación de servicios tecnológicos para casas y tiene otra división de juegos de fútbol gratuitos en los que no hay dinero de por medio. En los mismos estados, el coste de la operación es de 2,7 millones

Ambas compras se suman a la ya anunciada de EPlay24, también en Italia. La transacción se hizo en julio por 53 millones de euros, según las cuentas. En las mismas fechas comunicó que empezaría a operar el casino de Tánger (Marruecos).

Cirsa crece a base de compras

Cirsa sigue adelante en su estrategia de adquisiciones en mercados en los que ya opera. Lo hace mientras el negocio orgánico ya da señales de haber olvidado la pandemia: en 2022 ganó 56,57 millones frente a las pérdidas de 150,8 millones de 2021 y los ingresos alcanzaron los 2.038 millones frente a los 1.337 millones del ejercicio precedente.

La compañía es así cada vez más grande. Y a nadie se le escapa que Blackstone lleva ya cinco años en el capital. Aunque nunca lo confirmó de manera oficial, la salida a bolsa fue siempre una opción; que pareció estar cerca el año pasado, pero las tensiones bursátiles que provocó la guerra de Ucrania dejaron, por ahora, la operación en el cajón.