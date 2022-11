Las empresas del gran consumo alertan de que habrá nuevas subidas de precios

Las empresas del gran consumo consideran "imposible" evitar una nueva subida de precios de los alimentos tras haber aplicado este año medidas como planes de ahorro de gastos en un primer lugar y haber reducido después sus márgenes, según ha explicado el presidente de Aecoc, Ignacio González en el II Foro del Gran Retail de elEconomista.

En su intervención, el presidente de la patronal del gran consumo ha insistido en que la situación de inflación, que ya se alarga durante un año y para la que no espera un futuro optimista, es ya "una crisis de consumo" en la que el sector no "se siente cómodo", ni se "está beneficiando" pues es una "víctima más".

Contrasta así con la opinión de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien tras conocer el dato del IPC alimentario récord en octubre (+15,4%) recuperó, a través de su cuenta de Twitter, su idea de una cesta de la compra básica y variada e instó a las grandes cadenas de distribución a actuar "ya".

Según González, no existe ninguna compañía que no haya tratado de absorber su subida de costes. "La cadena de valor no puede seguir soportando la escalada de costes", ha lamentado González, tras vaticinar un final de ejercicio y una Navidad complicada y pedir al Gobierno que asuma su "responsabilidad" en un momento en el que la recaudación en impuestos directos aumenta a consecuencia de la subida de precios.

El presidente de la mayor organización de fabricantes y distribuidores de España aseguraba que "el gran consumo no es culpable de la subida de precios, sino una víctima, y trata de contenerla porque castiga al consumidor. Trabajamos para proteger el poder de compra de los hogares, porque solo el consumo puede dinamizar la economía".

González señaló como prioritario devolver el poder adquisitivo del consumidor y recordó que "el mayor ejercicio de solidaridad en estos momentos le corresponde al Gobierno, que no puede traspasar esta responsabilidad al consumidor ni a unas empresas que ha demostrado en ocasiones como la pandemia que son un sector comprometido con el bienestar económico y social de país".

En este sentido, el responsable de Aecoc, ha lanzado cuatro propuestas para ayudar a incrementar la renta disponible de los hogares como la bajada temporal del IVA de los alimentos, sobre todo de los frescos, para que pasen del reducido al super reducido; deflactar el IRPF teniendo en cuenta la inflación; aplazar la introducción de nuevos impuestos que exigen grandes inversiones al sector, como el relacionado con el plástico; así como el aumento de la seguridad jurídica aumentando la estabilidad y homogeneidad normativa.