Escudero: "Vamos a eliminar obstáculos entre el proveedor y el consumidor"

Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, ha explicado en la clausura del II Foro de Retail y el Gran Consumo de elEconomista, que "el objetivo del Gobierno es eliminar obstáculos entre el proveedor y el consumidor" al tiempo que ha pedido ayuda a la industria alimentaria para avanzar en cuestiones como sostenibilidad y seguridad alimentaria.

Escudero no se pronunció sobre la propuesta de Podemos de gravar con un impuesto extraordinario los beneficios extraordinarios de la industria alimentaria señalando que no la conocía. Además, puntualizó que la intención de la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz y del ministro de consumo, Alberto Garzón, nunca fue la de obligar a la distribución a topar precios.

En su opinión, "la sostenibilidad es una ventaja competitiva a la que hay que sumarse, y, desde el punto de vista impositivo, lo único que hacemos es seguir las directrices del consumidores y hacerlas partícipes de la transformación ecológica, que sea un sujeto activo"

En este sentido, añadió que "al punto jurídico le sumamos un punto social. Las personas demandan sostenibilidad. El 40% de los consumidores prefieren productos de proximidad y han dejado de consumir los productos que no consideran saludables".

"En ese camino", ha precisado Escudero, "entra la obligación de los poderes públicos de legislar. Se habla de los costes de la regulación, pero no de sus virtudes. Regular no significa siempre prohibir. Lo que hacemos es eliminar obstáculos para una relación directa entre el productor y el consumidor. Queremos eliminar trabas administrativas".

El secretario General de Consumo puntualizó: "Se habla de costes, pero no de la seguridad jurídica que proporciona la regulación. La falta de regulación no significa que no haya regulación. Toda la regulación que ha salido con rango legal ha sido aprobada sin ningún voto en contra. Eso en el contexto polarizado en el que estamos significa que hay un cierto consenso".

Escudero hizo un llamamiento a la industria alimentaria: "Necesitamos la ayuda del sector para mejorar las cuestiones relativas al etiquetado, etiquetado del alcohol, fecha preferente, Nutriscore... Es una prioridad de la UE y es una prioridad que nos posicionemos para que nuestros consumidores estén a la vanguardia. En el reglamento de seguridad de los productos España está teniendo una posición líder. Veámoslo como una ventaja competitiva.

Concluyó su intervención recalcando que "es importante que nuestras empresas, que son punteras en green washing, nos ayuden a tener mejor información. Pidió ayuda a la industria alimentaria a seguir avanzado en estas cuestiones".