Muga duplica las hectáreas de viñedos propios e invertirá en la bodega y el enoturismo

La tercera generación al frente de la bodega riojana Muga está apostando por la alta gama para posicionarse a nivel nacional e internacional, y para ello ha duplicado el número de hectáreas propias de viñedos, todos en la Rioja Alta, y prevé inversiones por siete millones de euros para introducir mejoras en la bodega y potenciar el enoturismo, según ha explicado a elEconomista.es el responsable financiero de la empresa familiar, Eduardo Muga.

Con una producción media anual de poco más de dos millones de botellas (entre 1,5 y 1,8 de tintos, pero también con hasta 500.000 de rosados y blancos, y 50.000 de cava -que elaboran desde 1977-), la facturación para este 2022 rondará los 30 millones de euros, frente a los 27 de 2021, con casi todas las existencias vendidas.

De sus caldos más preciados, como el Aro y el Torre Muga, dejan años en blanco si consideran que la calidad de la vendimia no es excelente, lo que se traduce en que sus últimas añadas salidas de la bodega fueron las de 2019. Las han presentado ahora en Barcelona, ya que Cataluña es un mercado clave para la bodega, con un 10% de las ventas nacionales (el 15% en las gamas altas).

Muga contaba con 200 hectáreas de viñas propias en 2014, que ahora se han convertido en 400, y no cejan en la intención de comprar terrenos en otra denominación de origen fuera de la DO Rioja, si bien hasta el momento no han conseguido la oportunidad deseada.

Mientras tanto, preparan inversiones por un importe de seis millones de euros para la mejora de instalaciones de elaboración, una nueva zona de botellero, instalaciones de envejecimiento de barricas y mejora de eficiencia, modernización y digitalización de la zona de logística. "No vamos a producir más sino mejor", indica Eduardo Muga.

Y es que en la bodega nacida en Haro en 1932 conviven su histórica tonelería propia (que utiliza exclusivamente roble) con sistemas de selección óptica automatizada de la uva, ejemplifica el directivo, que afirma que en Muga trabajan ajenos a los conflictos internos en la DO de la Rioja Alavesa y de la DO Cava.

Reivindicar el 'terroir'

También hay 500.000 euros presupuestados para mejoras en su oferta de enoturismo, con la adaptación de algunas casetas de los viñedos el próximo año para crear espacios de cata sobre el terreno en los que también poder explicar el terroir (las características de los suelos de sus fincas). Esta opción se sumará a propuestas ya en marcha como vuelos en globo y paseos en segway. Por otra parte, otros 500.000 euros se dedicarán a la ampliación del aprovisionamiento de energías renovables.

Muga vende actualmente en más de 60 países y el 50% de su facturación procede del exterior, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de Reino Unido, Alemania, Canadá y México, y con Asia ganando peso. En España, el 70% de las ventas corresponden al canal horeca (restauración) y el 30% restante se comercializa en tiendas especializadas.