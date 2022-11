Alsea convierte a Domino's Pizza en la primera cadena en aceptar el pago con Bizum

El grupo de restauración Alsea, que opera la marca Domino's Pizza en España, ha llegado a un acuerdo de colaboración con el proveedor de servicios de pago Bizum, que permitirá a los clientes de la cadena abonar sus pedidos desde la aplicación móvil de su entidad bancaria.

Domino's Pizza avanza así en digitalización y se convierte en el primer restaurante de comida rápida en ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar mediante Bizum, un cambio que va en línea con sus esfuerzos por aplicar la innovación en la mejora de la experiencia de cliente.

Según recuerda Silvia Serrano, directora de Marketing de Domino's Pizza en España, "a principios de año, anunciamos un acuerdo con la app Too Good To Go para frenar el desperdicio alimentario y ofrecer una nueva propuesta de consumo a nuestros clientes. Ahora, a través de Bizum, queremos también facilitar sus pagos para que disfruten de nuestras pizzas de manera cómoda, rápida y segura, a un click en el móvil".

De esta manera, esta nueva forma de pago se unirá a las opciones que ya ofrecía la marca, como el abono del importe en efectivo y el pago con tarjeta bancaria a través de la web, la aplicación móvil, en el local y en el propio domicilio.

Además de Domino's Pizza, el grupo Alsea gestiona en nuestro país marcas como Starbucks, Foster's Hollywood, Ginos y Vips, enseña pionera en desarrollo tecnológico en la restauración organizada española con la digitalización de su programa de fidelización Club Vips.