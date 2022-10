El comercio europeo tendrá que invertir 615.000 millones en ocho años en sostenibilidad, digitalización y talento

Juan Manuel Morales, presidente de Eurocommerce, la patronal europea del comercio, ha presentado hoy un informe elaborado por la consultora McKinsey que pone de manifiesto que el sector tendrá que invertir hasta 615.000 millones de euros en los próximos años en sostenibilidad, digitalización y desarrollo del talento.

Según Morales, el eje de la sostenibilidad requerirá inversiones de 335.000 millones y la digitalización de 230.000 millones de euros más, quedando el resto para la formación y contratación de nuevos perfiles profesionales.

El problema, según ha dicho, es que, pese a que la distribución representa el 8% del PIB europeo y el 13% del empleo, "somos un sector que tiene una rentabilidad muy baja, de aproximadamente el 4% del ebit (resultado neto operativo) sobre ventas y entre el 1 y el 3% del beneficio neto".

María Miralles, socia de McKinsey, ha explicado que el estudio se ha realizado con datos de 20 grandes distribuidores europeos pero afecta a todo el mercado. En materia de sostenibilidad ha puesto de manifiesto que los problemas radican, según ha explicado, en que "aunque el sector genera el 40% de las emisiones, y aunque solo puede controlar menos de un 5%, puede rebajarlas entre un 50 y un 90%".

El objetivo es lanzar productos mucho más sostenibles, en colaboración con la industria, y apostar de una forma mucho más decidida por la economía circular, la gestión del desperdicio y el reciclaje.

Digitalización

En cuanto a la digitalización, Miralles ha explicado que será necesario duplicar o incluso triplicar la inversión actual y desarrollar la infraestructura base. Y respecto a los equipos humanos ha insistido en la necesidad de formar a los trabajadores, desarrollar habilidades con programas continuos de mejora y contratar, a nivel europeo, a 1,5 millones de trabajadores.

"El talento cada vez está siendo más escaso y la rotación muy alta. Tenemos que invertir para atraer y retener el talento", ha explicado. En términos generales, según el estudio, en Europa la distribución está invirtiendo ahora la mitad que otras regiones a nivel mundial, como Norteamérica. Esta triple transformación obligará a los distribuidores a pasar de invertir el 3,6% de los ingresos del sector al año, hasta el 5,2%.

Morales ha concluido sentenciando que "somos un sector fundamental para el crecimiento económico europeo y que, a pesar de tener una rentabilidad muy baja, tenemos que hacer un esfuerzo inversor tremendo".

El presidente de Eurocommerce ha dejado claro que "para que el sector siga siendo competitivo es necesario acometer estas inversiones" pero ha alertado también que "habrá que asumir un mayor endeudamiento y más riesgo". Así, ha pedido que "no haya más palos en las ruedas porque si no los números no salen", criticando que no haya una mayor participación del sector en los fondos europeos Next Generation.