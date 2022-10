Las tiendas de chinos son el "mayor" retailer de España y no lo sabíamos

El consciente colectivo español sabe que para resolver emergencias domésticas o personales existen tiendas o bazares de barrio 7/365. Hablamos de establecimientos regentados por personas chinas, o en algunos casos por pakistaníes. Estos fieles establecimientos, que son completos copilotos en el día a día, sin embargo, son "olvidados" a la hora de hacer un análisis y establecer estudios sobre el retail en España. "Hay mucho que aprender de ellos", explica un experto.

Laureano Turienzo, presidente de la Asociación Española del Retail (AER), así lo afirma en una columna escrita en su cuenta de LinkedIn y al mismo tiempo reflexiona que aproximadamente 30.000 de estas tiendas "que no existen en España".

"En este país hay más tiendas de chinos y pakistaníes, que supermercados. Este es un dato cardinal para entender la geografía del retail español. Y sin embargo no existen para foros, fórum, análisis, estudios y demás etcéteras", reflexiona Turienzo.

En este contexto, el experto revela el dato que aproximadamente el 15% de los locales comerciales en España están regidos por comerciantes inmigrantes. "A día de hoy, este país no es un país de tiendas phygitales (las cuales se cuentan con los dedos de la mano y está por ver su futuro), la realidad nos revela que, si bajara un extraterrestre para hacer un retrato robot de la tienda estándar del retail español, dibujaría una tienda de chinos", agrega.

El presidente de la AER no hace un juicio por ello, habla de sobre la "convivencia" con este tipo de tiendas o bazares. "Te pueden gustar o no este tipo de tiendas exiliadas de los foros ortodoxos, pero la realidad es que están, y que cientos de miles de españoles las eligen diariamente para sus compras; y si son elegidos tan masivamente, pregúntate porqué. No es verdad que sean más baratos (sobre todo las tiendas de alimentación), antes, al contrario, se trata de conveniencia", argumenta.

"Reglas legales del juego"

Turienzo analiza que este tipo de tiendas o bazares juegan limpio a la hora de ejecutar su servicio. "Puedes centrarte en estar radicalmente contra sus horarios infinitos y sus aperturas 7/365 días, pero si lo hacen, es porque las reglas legales del juego se lo permiten. Por tanto, simplemente están cumpliendo las leyes en su más amplia definición", agrega.

El fin del "prejuicio": lo que hay que aprender

El experto vistió Prime Home Prix, el mayor bazar chino de Madrid, en Alcorcón. Más de 6.000 m2. Turienzo lo comparó con El Corte Inglés, en su columna cuenta cómo fue su experiencia más allá de los "prejuicios".

"Entré con la mirada correcta, y dejé en la puerta todos mis prejuicios de analista occidental, y fue entonces cuando encontré cosas muy interesantes: en la ubicación de los productos en los pasillos (muy diferente a las ubicaciones occidentales), cómo ordenaban los surtidos en un caos perfectamente ordenado, cómo encuentras las cosas con infinita facilidad, la singularidad de sus surtidos que no puedes encontrar en otros lugares, cómo apenas ves estantes vacíos de productos, el color de las paredes, la ubicación de las cajas, cómo la mayoría de los consumidores compran más cosas de las que iban a comprar en un ejemplo mayúsculo del retail por impulso", detalla.

En esta línea, el experto concluye que "es vital observarlos, estudiarlos, y aprender de muchas cosas que hacen. Entre otras cosas, porque son como colectivo el retailer más grande de España, y cada día, cientos de miles de españoles los eligen para resolver sus problemas, y satisfacer sus necesidades".