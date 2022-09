Just Eat repartirá la comida de los 25 restaurantes del Grupo Oter

Just Eat, la plataforma de reparto de comida a domicilio de referencia en España, acaba de incorporar a su oferta de servicio a domicilio los 25 restaurantes del Grupo Oter, todos situados en Madrid.

Los establecimientos del grupo ofrecen diversas opciones gastronómicas, todas con el denominador común de su cocina de mercado, con marisquerías clásicas y modernas, arrocerías, cocina asturiana, andaluza y mediterránea.

Estas incorporaciones permiten a Just Eat seguir incrementando las opciones gastronómicas a disposición de sus casi tres millones de usuarios. La plataforma ya suma más de 28.000 establecimientos asociados, con más de 100 tipos de comida, incluidas 90 grandes marcas de restauración.

Entre los restaurantes del Grupo Oter, destacan las propuestas de comida tradicional y asadores de La Leñera, Asador Gerardo, Nuevo Gerardo, Pez Fuego y La Playa. También, sus pulperías, arrocerías y cocina de mercado como la Pulpería de Mila, Nuevo Gerardo, La Entretenida, Verdura & Brasa y Parrilla El Barril. Dentro de las marisquerías, hay imprescindibles como El Telégrafo y Gran Barril de Goya o especializados en cocina andaluza como Taberna del Puerto y Taberna Moderna.

Asimismo, dentro de la oferta del grupo ahora disponible en Just Eat, se encuentran los restaurantes Barril, situados en varios puntos destacados de Madrid, como Castellana, Argüelles, Alcántara, Goya, Orense, Las Letras, Recoletos o la Moraleja. La oferta de Grupo Oter se completa con los restaurantes Teitu, especializado en gastronomía asturiana, y Oter, con una oferta de cocina de mercado renovada.

En palabras de Olga Mesa, Head Of Strategic Accounts de Just Eat: "El acuerdo entre Just Eat y Grupo Oter consolida la apuesta de la plataforma por ofrecer una oferta de alta cocina, saludable, con la mejor materia prima y las mejores recetas de la gastronomía española para aquellos usuarios más exigentes"

David Oter, Director General de Grupo Oter, destaca: "Este acuerdo con Just Eat nos permite ofrecer un servicio a domicilio de calidad para complementar nuestra actividad en sala y llegar tanto a nuestros clientes habituales, como a nuevos con nuestras propuestas gastronómicas de primer nivel".

Apuesta por la cocina saludable

Dicho acuerdo consolida la apuesta de Just Eat por incluir propuestas de alta cocina saludable que representan la excelencia de la dieta mediterránea. Según datos del estudio Gastrómetro 2021"1 de Just Eat, en el que se analizan los hábitos y tendencias de comida a domicilio en España en los últimos 12 meses, los pedidos de alta cocina han aumentado en un 345% y consolidan este tipo de propuestas culinarias entre las preferidas de los españoles.

Just Eat cuenta con presencia en más de 2.800 municipios de España y cubre en la actualidad el 95% del territorio nacional. Solo en 2020, la plataforma incorporaba tantos restaurantes como los que había sumado en sus primeros nueve ejercicios en España. Esta expansión ha ido acompañada de un crecimiento en su oferta gastronómica, con más de 100 tipos de comida disponibles, incluidas opciones de alta cocina.

