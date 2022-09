Díaz pide a los supermercados una cesta de la compra asequible y variada "a costa de sus márgenes"

Hacer una cesta de productos básicos a precios congelados para blindar a las familias de la incesante inflación. En eso están trabajando el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la gran distribución. Ayer Carrefour se adelantó a las reuniones que finalmente han comenzado hoy y anunció su plan de '30 productos a 30 euros' y hoy, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido variedad.

Díaz ha pedido a la gran distribución que la cesta de la compra de productos básicos con precios "congelados" o "limitados" que está demandando varíe cada semana, incluya proteínas y frescos (pescado, carne, fruta, huevos y hortalizas), productos para celiacos.

Díaz ha realizado estas declaraciones tras reunirse con el director ejecutivo de Carrefour España, Alexandre de Palmas. Sin entrar a valorar el contenido de la cesta anunciada por Carrefour, la ministra ha insistido en que debe ser asequible, de calidad y variada y sana, cualidades en las que coincide el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En cuanto a la duración de la oferta, la ministra de Trabajo ha instado a que esté disponible para las familias al menos hasta después de navidades. Carrefour, segundo operador de alimentación en España en cuota de mercado, extenderá su iniciativa entre el 12 de septiembre y el 8 de enero del próximo año.

La vicepresidenta ha insistido en que esta demanda va dirigida a las grandes distribuidoras para que lancen esta cesta "a costa de sus márgenes empresariales" y no de los productores. También ha indicado que no es una propuesta que vaya enfocada hacia el pequeño comercio, debido a que "no tiene capacidad" para asumir el coste.

Relacionados Díaz vuelve a la carga y afirma que el Gobierno estudia topar el precio de los alimentos